3 млн клієнтів lifecell отримають безкоштовний доступ до ТБ від Volia, яке з січня перейменувалося на lifecell TV

Група компаній DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) дасть безкоштовний доступ до платного телебачення lifecell TV 3 млн абонентів lifecell, сказав Forbes Ukraine CEO групи Михайло Шелемба .

Ключові факти

З початку січня ТБ від Volia зробило ребрендинг на lifecell TV, сказав Михайло Шелемба.

«Використовуємо послугу ТБ як додаткову безкоштовну перевагу для 3 млн клієнтів lifecell на певних тарифах, для яких зміниться вартість. Побачимо, який це дасть результат, але очікуємо, що люди будуть користуватися нею», — додав Шелемба.

З часом кількість користувачів з доступом до послуги будуть збільшувати. «Ми не можемо відразу збільшити на порядок кількість користувачів, бо є обмеження системи. Тому паралельно працюємо зі збільшенням пропускної здатності сервісу й будемо розширювати кількість користувачів», — сказав CEO DVL.

Контекст

ТБ від Volia мав близько 290 000 користувачів, станом на 2023 рік. Це приблизно четвертий за розміром сервіс.

6 січня DVL запустила пакет послуг з фіксованим та мобільним звʼязком і платним ТБ в одному чеку. «Ми отримали кращу реакцію, ніж очікували – за два тижні понад 330 заявок в роботі та понад 170 підключень», — сказав Шелемба.

Ціль на 2025 рік — отримати 100 000 підключень.

У заголовку додано інформацію про ребрендинг на lifecell TV.