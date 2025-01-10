«Конкурентна війна всіх проти всіх». У 2024 році «Київстар» втратив понад 190 000 абонентів через перенесення номерів, lifecell отримав – 247 000. Як це позначиться на заробітках

Перенесення номерів між операторами у 2024-му – рекордне за п’ять років існування послуги. Їхня кількість – понад 340 000. Найбільше отримав lifecell, втратив – «Київстар». Чи буде удар у відповідь?

Майже 247 000 абонентів перенесли свій номер до lifecell у 2024-му. Це дасть оператору 28,1 млн грн виторгу щомісяця, або додаткові 337,2 млн грн за рік, за підрахунками Forbes Ukraine.

Послуга перенесення номера (MNP), що з’явилася у 2019-му, дозволяє абоненту змінити оператора, але зберегти свій номер разом із кодом. У 2024-му lifecell – єдиний, хто отримав позитивне сальдо перенесених номерів.