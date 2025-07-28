Кабінет Міністрів 28 липня призначив Тетяну Бережну виконуючою обовʼязки міністра культури. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Бережна понад три роки працювала на посаді заступниці міністра економіки . До її обов’язків входило реформа трудового кодексу, грантові програми для бізнесу, в тому числі для ветеранів тощо.

. До її обов’язків входило реформа трудового кодексу, грантові програми для бізнесу, в тому числі для ветеранів тощо. Головним завданням Бережної на новій посаді стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни, підкреслила Свириденко.

«Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси – це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки», – додала прем’єрка.

Заступниками т.в.о. міністра культури залишаються Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші профільні заступники, написала очільниця Кабміну.

«Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами», – зазначила Свириденко.

Контекст

17 липня Верховна Рада призначила нового премʼєр-міністра Юлію Свириденко та оновила склад уряду.

Колишній міністр культури Микола Точицький пробув на посаді 10 місяців. Рада звільнила його 16 липня, з того часу відомство лишалось без очільника.