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Агрохолдинг «ІМК» зменшує борг і готовий ділитися прибутком з інвесторами

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг «Індустріальна молочна компанія» («ІМК») завершив 2024 рік та перший квартал 2025-го з міцними фінансовими показниками. У планах на цей рік – зменшення боргового навантаження та повернення до виплат дивідендів. Про це розповів гендиректор ІМК Олександр Вержиховський в інтервʼю польському parkiet.com.

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Деталі

  • ІМК очікує, що за підсумками року борг опуститься нижче $20 млн, зазначив Вержиховський. Крім того, за його словами, після паузи компанія повертається до виплати дивідендів і готується у 2025 році поділитися суттєвим прибутком із акціонерами.
  • На кінець березня 2025 року ІМК мала $44,7 млн грошових коштів та їх еквівалентів – на 73% більше, ніж за аналогічний період торік. Це дає можливість поступово знижувати борг, який наприкінці 2024 року становив трохи понад $23 млн – удвічі менше, ніж роком раніше, розповів гендиректор ІМК.
  • За його словами, у 2024–2025 роках компанія інвестувала близько $22 млн у власний рухомий склад, закупивши 300 вагонів-зерновозів. Це дозволило ІМК суттєво скоротити залежність від орендованих вагонів: тепер до 80% річного обсягу зерна агрохолдинг транспортує власними силами.
  • У 2024 році компанія здійснила масштабне оновлення сільськогосподарської техніки. Це мало позитивний вплив на всі етапи виробництва – від обробки ґрунту до посівної кампанії, зазначив Вержиховський.
  • Надалі ІМК планує щороку вкладати $10–12 млн у розвиток обладнання, технологій та інфраструктури. За словами гендиректора ІМК, фінансування відбуватиметься виключно за рахунок власних коштів – без залучення додаткового боргу або випуску нових акцій.

Контекст

Агрохолдинг «ІМК» створений у 2007 році колишнім власником холдингу «Клуб Сиру» Олександром Петровим. До 2017 року компанія мала назву «Індустріальна молочна компанія».

У 2022 році компанія «ІМК» входила до десятки найбільших агрохолдингів України. 120 000 га земельного банку «ІМК» розташовані у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Останні дві у 2022 році були під російською окупацією й досі зазнають масованих обстрілів з боку РФ. «ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Торік »ІМК», мажоритарним власником якого є Олександр Петров, уперше за час повномасштабного вторгнення вийшов на прибуток: холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза, до $140,8 млн.

Влітку 2024-го у компанії відбулися кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013 року, став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії.

У березні цього року Олександр Петров вирішив продати частку в компанії одному з найбільших агрохолдингів країни – «Кернел» Андрія Веревського. За декілька годин до згоди АМКУ Forbes Ukraine дізнався, що угоди не буде. Що змусило Петрова змінити рішення і навіщо «Кернелу» «ІМК», читайте тут.

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