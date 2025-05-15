«Кернел» Андрія Веревського хоче придбати агрохолдинг ІМК Олександра Петрова. Заяву розгляне АМКУ

Агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського планує придбати агрохолдинг ІМК. Відповідну заяву розгляне Антимонопольний комітет на засіданні 15 травня, свідчить порядок денний АМКУ. Плани «Кернела» Forbes Ukraine підтвердили два співрозмовники – один у самій компанії, інший – топменеджер інвесткомпанії.

Деталі

Комітет розгляне заяву від 31 березня 2025 року про надання дозволу компанії «Кернел Холдинг С.А.» (Люксембург) на набуття контролю (разом із компанією «Агровалей Лімітед») над компанією IMC S.A. (Люксембург), повідомив АМКУ.

Планується укласти акціонерну угоду між компаніями «Кернел Холдинг», «Агровалей Лімітед» та IMC S.A. Це дасть змогу «Кернел Холдинг» здобути контроль над ІМК, йдеться у повідомленні.

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Контекст

У січні цього року компанія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій. На початку 2023 року, маючи у розпорядженні 38,05% акцій, Namsen заявила про плани стати власником 100% акцій агрохолдингу.

1 травня АМКУ дозволив ТОВ «Кернел-Трейд» здобути контроль над ТОВ «Керамоблоки-Інвест».

Агрохолдинг ІМК створений у 2007 році колишнім власником холдингу «Клуб Сиру» Олександром Петровим. До 2017 року компанія носила назву «Індустріальна молочна компанія».

У 2022 році компанія ІМК входила до десятки найбільших агрохолдингів України. 120 000 га земельного банку ІМК знаходяться у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Останні дві у 2022 році були під російською окупацією й досі зазнають масованих обстрілів з боку РФ.

Минулого року ІМК, мажоритарним власником якої є Олександр Петров, уперше за час повномасштабного вторгнення вийшла на прибуток: холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза, до $140,8 млн.

ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Пшеницю та кукурудзу компанія реалізує українським і міжнародним трейдерам у порту, соняшник – переробникам на внутрішньому ринку. Цьогоріч компанія планує зменшити обсяги експорту на 27%, до 800 000 т.

Влітку 2024-го у компанії відбулися кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013 року, став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії.