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Власник «ІМК» передумав продавати частку компанії «Кернелу» Веревського. Чому зірвалась угода?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Кернел купує ІМК /з особистого архіву

Голова наглядової ради «ІМК» Алекс Ліссітса. Фото з особистого архіву

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В березні мажоритарний акціонер аграрної компанії «ІМК» Олександр Петров вирішив продати частку в компанії одному з найбільших агрохолдингів країни – «Кернел» Андрія Веревського. За декілька годин до згоди Антимонопольного комітету Forbes Ukraine дізнався, що угоди не буде. Що змусило Петрова змінити рішення і навіщо «Кернелу» «ІМК»?

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