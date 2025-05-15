Власник «ІМК» передумав продавати частку компанії «Кернелу» Веревського. Чому зірвалась угода?

В березні мажоритарний акціонер аграрної компанії «ІМК» Олександр Петров вирішив продати частку в компанії одному з найбільших агрохолдингів країни – «Кернел» Андрія Веревського. За декілька годин до згоди Антимонопольного комітету Forbes Ukraine дізнався, що угоди не буде. Що змусило Петрова змінити рішення і навіщо «Кернелу» «ІМК»?