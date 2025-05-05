Акції Berkshire Hathaway падають через плани Баффета піти з посади гендиректора

Акції компанії Berkshire Hathaway впали на 2,6% на премаркеті 5 травня після того, як мільярдер Воррен Баффет, 94 заявив, що через 60 років залишає посаду генерального директора конгломерату, пише Reuters.
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Ключові факти
- Найвідоміший у світі інвестор заявив на щорічних зборах Berkshire 3 травня, що наприкінці року він передасть кермо у компанії віце-голові Грегу Абелю, 62.
- Акції класу B конгломерату вартістю $1,16 трлн впали до $525,96, що може призвести до втрати мільярдів доларів ринкової вартості, якщо втрати збережуться протягом сесії.
- Акціонери Berkshire заявили, що поки неясно, як розвиватимуться події зі 189 діючими підприємствами конгломерату, акціями на суму $264 млрд і готівкою на суму $348 млрд після того, як Баффет піде.
- Акції Berkshire підскочили приблизно на 33% за останній рік, перевищивши 12% зростання індексу S&P 500.
- Керівники більшості підприємств Berkshire підпорядковуються Абелю з 2018 року, тоді як її страхові підрозділи, такі як Geico, General Re та National Indemnity, підпорядковуються віце-голові Аджиту Джайну, і вони продовжать це робити.
- За даними Bloomberg, Баффет передасть Абелю ключі від гіганта вартістю $1,2 трлн, який керує портфелем акцій Apple Inc. та American Express Co., а також низки страхових, енергетичних, залізничних та споживчих компаній, які регулярно видають $10 млрд на квартал операційного прибутку. Абель також успадкує безліч питань, починаючи з того, що він робитиме з майже $350 млрд готівки Berkshire після того, як Баффет значною мірою перечекав нестабільні останні кілька років на ринках.
- Раніше Абель стверджував, що дотримуватиметься принципів Баффета в інвестуванні та управлінні ризиками. А Баффет сказав, що залишиться великим акціонером.
Контекст
Абель розпочав свою карʼєру як бухгалтер у Pricewaterhousecoopers, у 1992 році він приєднався до геотермальної енергетичної компанії CalEnergy як контролер.
У 2008 році Абель був призначений генеральним директором MidAmerican. Пізніше, у 2014 році, назва MidAmerican була змінена на Berkshire Hathaway Energy. Розширення компанії призвело до створення великої комунальної компанії в США, яка забезпечує електропостачання таких штатів, як Айова і Невада, а також управляє газопроводами, що простяглися приблизно по всій країні, від Техасу до Мічигану.
Після здобуття репутації досвідченого керівника він, зрештою, здобув і довіру Баффета. У 2018 році його було підвищено до віце-голови, і він розширив свій нагляд на всі нестрахові операції Berkshire Hathaway, сфера діяльності якого охоплює залізничного оператора BNSF та виробника солодощів Seeʼs Candies.
Вперше його оголосили наступником у 2021 році після того, як діловий партнер Баффета Чарлі Мангер на щорічних зборах Berkshire проговорився, що Абель збереже культуру конгломерату після відходу Баффета.
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