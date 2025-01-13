Майбутнє Berkshire Hathaway. Хто керуватиме бізнес-імперією Воррена Баффетта? WSJ дізнався деталі заповіту мільярдера

Воррен Баффетт, 94, поступово передає керівництво однією з найбільших корпорацій світу – Berkshire Hathaway. Основну роль у спадщині компанії він залишає сину Говарду Баффетту, якого хоче бачити головою ради директорів. Переказуємо головне з розбору The Wall Street Journal
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Стратегічний курс Говарда Баффетта
Говард Баффетт, середній син мільярдера-інвестора, вже понад 30 років входить до складу ради директорів Berkshire. У компанії він отримав можливість вивчати роботу бізнес-імперії, яка охоплює страхування, енергетику, транспорт і навіть виробництво ковбойських чобіт. «Я відчуваю, що готовий до керівництва, мене батько підготував, – каже Говард Баффетт. – Це багато років впливу і багато років навчання».
До призначення на посаду голови ради директорів Berkshire Hathaway Говард Баффетт мав багатогранний професійний досвід. Працював фермером, шерифом, був членом ради з етанолу в штаті Небраска та в радах директорів багатьох компаній, серед яких, наприклад, Coca-Cola Enterprises. Із 1993 року він входив до складу ради директорів Berkshire Hathaway, але навряд очікував, що стане її головою. Донька Воррена Баффетта Сюзан теж у раді директорів, щоправда з 2021 року.
Воррен Баффетт пояснив своє рішення коротко: «Говард отримує цю посаду, тому що він мій син. Мені надзвичайно пощастило, що я довіряю всім трьом своїм дітям». Утім, він також додав, що його діти не отримують більшу частину його спадку. Головною місією Говарда стане збереження корпоративної культури Berkshire: прозорість, чесність, довіра до менеджерів і орієнтація на довгострокову стабільність.
Новим генеральним директором готується стати Грег Абель, який наразі відповідає за нефінансові бізнеси компанії, а Говард Баффетт очолить раду директорів і відповідатиме за стратегічний курс.
Майбутнє Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway – це одна з найбільших корпорацій США, з ринковою капіталізацією близько $954 млрд. Її бізнес охоплює Apple, Coca-Cola, Bank of America, і навіть залізничних операторів. Водночас Berkshire має унікальну особливість: компанія рідко продає придбані активи, віддаючи перевагу довготривалому управлінню.
Після відходу Воррена Баффетта від управління компанія може зіткнутися з новими викликами, зокрема тиском на виплату дивідендів або продаж активів. Проте Баффетт-старший сподівається, що завдяки сильній культурі компанія витримає ці випробування: «Мене більше хвилює майбутнє Berkshire після моєї смерті, ніж поки я живий. Це моє творіння. Я хочу, щоб це була успішна компанія, яка водночас належить акціонерам… Це те, що довго будується і легко руйнується, якщо потрапить до рук людей, які захочуть її розділити».
Благодійність Баффеттів та Україна
Одним із найважливіших аспектів спадку Воррена Баффетта залишається благодійність. Всі троє його дітей отримають акції Berkshire на суму близько $140 млрд для спрямування в благодійні проєкти. Говард вже активно працює в цьому напрямку через свою благодійну організацію.
Особливу увагу Говард Баффетт приділяє Україні. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії у 2022 році його фонд витратив понад $800 млн на гуманітарну допомогу: розмінування, підтримку сільського господарства, розслідування воєнних злочинів, постачання продовольства і виготовлення протезів. Він особисто відвідав Україну 16 разів і мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Цікавий приклад його роботи – експеримент з українським зерном. У своїх полях в Іллінойсі Говард ініціював детонацію мін, щоб перевірити, чи впливають вибухові речовини на якість ґрунту й зерна. Результати дослідження поки що позитивні: забруднення не виявлено.
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