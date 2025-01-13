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Майбутнє Berkshire Hathaway. Хто керуватиме бізнес-імперією Воррена Баффетта? WSJ дізнався деталі заповіту мільярдера

Юрій Самусенко /з особистого архіву
Юрій Самусенко
Forbes

2 хв читання

Говард Баффетт, Воррен Баффетт, Berkshire Hathaway /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Україна

Говард Баффетт, середній син мільярдера Воррена Баффетта, очолить раду директорів і відповідатиме за стратегічний курс Berkshire Hathaway Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Україна

Воррен Баффетт, 94, поступово передає керівництво однією з найбільших корпорацій світу – Berkshire Hathaway. Основну роль у спадщині компанії він залишає сину Говарду Баффетту, якого хоче бачити головою ради директорів. Переказуємо головне з розбору The Wall Street Journal

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Стратегічний курс Говарда Баффетта 

Говард Баффетт, середній син мільярдера-інвестора, вже понад 30 років входить до складу ради директорів Berkshire. У компанії він отримав можливість вивчати роботу бізнес-імперії, яка охоплює страхування, енергетику, транспорт і навіть виробництво ковбойських чобіт. «Я відчуваю, що готовий до керівництва, мене батько підготував, – каже Говард Баффетт. – Це багато років впливу і багато років навчання».

До призначення на посаду голови ради директорів Berkshire Hathaway Говард Баффетт мав багатогранний професійний досвід. Працював фермером, шерифом, був членом ради з етанолу в штаті Небраска та в радах директорів багатьох компаній, серед яких, наприклад, Coca-Cola Enterprises. Із 1993 року він входив до складу ради директорів Berkshire Hathaway, але навряд очікував, що стане її головою. Донька Воррена Баффетта Сюзан теж у раді директорів, щоправда з 2021 року.

Воррен Баффетт пояснив своє рішення коротко: «Говард отримує цю посаду, тому що він мій син. Мені надзвичайно пощастило, що я довіряю всім трьом своїм дітям». Утім, він також додав, що його діти не отримують більшу частину його спадку. Головною місією Говарда стане збереження корпоративної культури Berkshire: прозорість, чесність, довіра до менеджерів і орієнтація на довгострокову стабільність.

Новим генеральним директором готується стати Грег Абель, який наразі відповідає за нефінансові бізнеси компанії, а Говард Баффетт очолить раду директорів і відповідатиме за стратегічний курс.

Воррен Баффетт /Gettyimages

Воррен Баффетт під час святкування сторіччя Forbes Media Centennial, 19 вересня 2017 року Фото Gettyimages

Майбутнє Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway – це одна з найбільших корпорацій США, з ринковою капіталізацією близько $954 млрд. Її бізнес охоплює Apple, Coca-Cola, Bank of America, і навіть залізничних операторів. Водночас Berkshire має унікальну особливість: компанія рідко продає придбані активи, віддаючи перевагу довготривалому управлінню.

Після відходу Воррена Баффетта від управління компанія може зіткнутися з новими викликами, зокрема тиском на виплату дивідендів або продаж активів. Проте Баффетт-старший сподівається, що завдяки сильній культурі компанія витримає ці випробування: «Мене більше хвилює майбутнє Berkshire після моєї смерті, ніж поки я живий. Це моє творіння. Я хочу, щоб це була успішна компанія, яка водночас належить акціонерам… Це те, що довго будується і легко руйнується, якщо потрапить до рук людей, які захочуть її розділити».

Говард Баффетт /Фото з особистого архіву Говарда Баффета

Говард Баффетт під час поїздки в Україну Фото Фото з особистого архіву Говарда Баффета

Благодійність Баффеттів та Україна

Одним із найважливіших аспектів спадку Воррена Баффетта залишається благодійність. Всі троє його дітей отримають акції Berkshire на суму близько $140 млрд для спрямування в благодійні проєкти. Говард вже активно працює в цьому напрямку через свою благодійну організацію.

Особливу увагу Говард Баффетт приділяє Україні. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії у 2022 році його фонд витратив понад $800 млн на гуманітарну допомогу: розмінування, підтримку сільського господарства, розслідування воєнних злочинів, постачання продовольства і виготовлення протезів. Він особисто відвідав Україну 16 разів і мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Цікавий приклад його роботи – експеримент з українським зерном. У своїх полях в Іллінойсі Говард ініціював детонацію мін, щоб перевірити, чи впливають вибухові речовини на якість ґрунту й зерна. Результати дослідження поки що позитивні: забруднення не виявлено.

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