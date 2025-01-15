Інсайдери, інфляція та Китай формують новий ландшафт ринків. До чого інвесторам готуватися у 2025 році? Розповідають Максим Корецький та Ілля Кислицький

Економічна нестабільність, інфляція та дисбаланси змушують інвесторів шукати нові стратегії. Великі гравці, як-от Воррен Баффет та Джефф Безос, переосмислюють підходи, відкриваючи нові можливості в енергетиці, технологіях та криптовалютах. Засновник інвесткомпанії Blackshield Capital AG Максим Корецький та її партнер Ілля Кислицький розповідають, на які інвестиційні тренди орієнтуватися та чого очікувати в 2025 році

2025 рік розпочався з невизначеності, яка накопичувалася протягом попередніх років. Відсутність рецесійного «перезавантаження», що традиційно відновлює економічний баланс, продовжує посилювати перегрів глобальних економік. Монетарні стимули, спрямовані на підтримку ринків, дали короткостроковий ефект, але водночас посилили дисбаланси та інфляційні ризики.

За останні п’ять років у світову економіку було влито $18 трлн, але це не розв’язало фундаментальних проблем.

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Центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему (ФРС), почали помʼякшувати монетарну політику. Однак в умовах високих інфляційних ризиків та уповільнення зростання ефективність цих заходів залишається під питанням. У такій ситуації інвестори та інсайдери переглядають свої стратегії, щоб мінімізувати ризики та адаптуватися до нових умов.

Інсайдери та їхні сигнали

Дії великих гравців ринку стають важливим орієнтиром для приватних інвесторів.

Американський мільярдер Воррен Баффет збільшив частку грошових коштів у фонді Berkshire Hathaway до 30%, що стало історичним максимумом. Цей крок нагадує його стратегію перед світовою фінансовою кризою 2008 року, коли частка готівки складала 25%. Подібна поведінка свідчить про підготовку до можливих економічних потрясінь.

Один із найбагатших людей у світі та засновник Amazon Джефф Безос та інші корпоративні інсайдери активно продавали акції з листопада 2024 року. Ці дії свідчать про їхній обережний погляд на перспективи фондового ринку.

Продавці зосереджуються на ризиках, пов’язаних з інфляцією, уповільненням економічного зростання, а також на можливості зниження оцінок ринкових рівнів.

Індекс S&P 500 залишається близьким до своїх історичних максимумів, але різноспрямовані фактори – від високої інфляції до змін у світовій торгівлі – роблять його вразливим.

Підвищена волатильність ринку вимагає від інвесторів гнучкості та готовності до коригувань.

Інфляція як ключовий виклик

Інфляція залишається головною загрозою для глобальної економіки в 2025 році. Попри заяви ФРС про стабілізацію, основні фактори, які сприяють зростанню цін, зберігаються. Зниження процентних ставок, збільшення державних видатків і протекціоністська політика підсилюють інфляційні ризики.

Протекціонізм, спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва в США, історично призводить до зростання цін на товари.

Наприклад, запровадження тарифів на побутову техніку в 2018 році спричинило короткостроковий стрибок цін. Сьогодні такі заходи знову створюють тиск на доходи споживачів і їхню купівельну спроможність.

Динаміка цін на сировинні товари залишається нестабільною. У 2024 році какао і кава подорожчали на 47%, тоді як нафта та сільськогосподарська продукція перебували під тиском. Цей дисбаланс поглиблює невизначеність, роблячи прогнози щодо інфляції складними.

Для бізнесу інфляція знижує маржинальність, особливо в галузях, що залежать від імпортних постачань. В умовах зростання витрат компанії стикаються зі збільшенням цін на сировину, що підсилює тиск на рентабельність.

Інвестори, своєю чергою, змушені шукати активи, що здатні захистити капітал від знецінення, такі як нерухомість і сировинні товари.

Роль Китаю у світовій економіці

Китай продовжує відігравати важливу роль у глобальній економіці, хоча його внутрішні проблеми уповільнюють темпи відновлення. У 2024 році індекс A50 залишався на 31% нижче своїх максимумів 2021 року, що свідчить про слабкість місцевого фондового ринку.

Кредитний імпульс, який міг би стимулювати зростання, поки що не дає відчутного результату. Виробничий і будівельний сектори стикаються з внутрішніми викликами, а зниження інвестиційної активності обмежує можливості для зростання.

Попри це Китай продовжує лідирувати у розвитку зелених технологій. Виробництво сонячних панелей, розвиток ядерної енергетики та зростання випуску електромобілів надають країні стратегічну перевагу в довгостроковій перспективі. Однак ці досягнення потребують значних субсидій, що посилює тиск на бюджет.

Для інвесторів Китай є як ризиком, так і можливістю. Сектори зеленої енергетики та технологічних інновацій обіцяють зростання, але вимагають уважного підходу до оцінки ризиків і потенціалу.

Нафтовий сектор: нові підходи до інвестицій

Нафтовий сектор у 2025 році продовжує перебувати під тиском глобальних факторів. США досягли рекордних рівнів видобутку нафти, це підтримує високий обсяг пропозиції на ринку. Запаси ОПЕК близькі до циклічного максимуму, що обмежує можливості зростання цін.

У відповідь на ці виклики нафтові компанії, такі як Exxon і Chevron, змінюють свої стратегії. Вони зосереджуються на оптимізації активів та підвищенні ефективності, щоб зберегти стійкість в умовах низьких цін.

США продовжують просувати внутрішній видобуток нафти, скорочуючи час на отримання дозволів та стимулюючи буріння. Ці заходи спрямовані на досягнення енергетичної незалежності, але їх успішність обмежується інфраструктурними та технологічними факторами.

Для інвесторів нафтовий сектор залишається джерелом як ризиків, так і можливостей. Інвестиції в інфраструктуру та модернізацію видобувних потужностей можуть бути перспективнішими, ніж вкладення в традиційні енергетичні компанії.

Криптовалюти: ризики та можливості

Ринок криптовалют у 2025 році продовжує розвиватися, попри високу волатильність. Біткоїн, який подолав позначку в $100 000, залишається символом цифрової революції. Посилення інституційного інтересу підтверджується рекордними купівлями через ETF та іншими ініціативами.

Однак концентрація капіталу на ринку викликає питання. Понад 92% біткоїнів контролюються менш ніж 2% адрес, що робить ринок вразливим до маніпуляцій. Це нагадує ситуації з рідкоземельними металами, де контроль невеликої групи учасників визначав динаміку пропозиції.

Інвесторам варто враховувати специфіку криптовалютного ринку. Висока волатильність і залежність від регуляторних рішень вимагають обережності та довгострокового підходу.

2025 рік буде складним, водночас він відкриває нові можливості.

Інфляція, нестабільність ринків та зміни у глобальній економіці вимагають гнучкості та уважності. Інвесторам варто ретельно аналізувати тренди та враховувати макроекономічні фактори, щоб отримати вигоду від швидких змін у світі.