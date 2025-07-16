Акції Renault впали на 16,22% у середу на початку торгів, оскільки інвестори аналізували зниження прогнозу на весь рік та попередні результати за перше півріччя, які виявилися нижчими за очікування. Про це пише The Wall Street Journal 16 липня.

Деталі

Торгівля акціями розпочалася зі зниження на 16% після їхньої тимчасової зупинки.

Французький автовиробник у вівторок увечері попередив про слабкий червень через нижчі, ніж очікувалося, обсяги продажів на тлі скорочення роздрібного ринку та слабких результатів у сегменті легких комерційних автомобілів.

Доходи групи за перше півріччя склали €27,6 млрд, що відповідає прогнозам, але операційна маржа у 6% вказує на те, що операційний прибуток групи приблизно на 12% нижчий за консенсус-прогнози, за словами Ромена Гурвіля з Berenberg.

Renault раніше вважався відносно успішним у європейському автосекторі, оскільки компанія не має присутності в Північній Америці, що дозволило уникнути невизначеності, пов’язаної з митним режимом президента Трампа, а її нова лінійка електромобілів отримала позитивні відгуки.

Однак компанія тепер зазнає зростання конкурентного тиску і вважає, що роздрібний ринок продовжить скорочуватися, що змусило її знизити прогнози на весь рік.

Тепер Renault очікує операційну маржу прибутку на рівні близько 6,5% порівняно з попереднім прогнозом щонайменше 7%, а вільний грошовий потік від автомобільного бізнесу прогнозується на рівні від €1 млрд до €1,5 млрд замість попередніх щонайменше €2 млрд.

За оцінками Berenberg, нові прогнози вказують на зниження операційного прибутку групи на 8-10% у 2025 році.

У відповідь Renault заявила, що посилить плани короткострокового скорочення витрат і надаватиме пріоритет створенню цінності над обсягами продажів, серед інших заходів. Деталі будуть представлені на презентації піврічних результатів наприкінці цього місяця.

«Ми цього не очікували», – зазначили аналітики Citi у записці для клієнтів. «Комерційний тиск у Європі додається до ширших галузевих проблем, пов’язаних із тарифами та ціновим тиском, які Renault досі вдавалося контролювати краще, ніж конкурентам».

Контекст

На початку липня французький автовиробник Renault повідомив про одноразовий збиток у розмірі приблизно €9,5 млрд за перше півріччя через переоцінку своєї частки в Nissan Motor. Наразі Renault володіє 35,7% акцій Nissan, з яких 17,05% належать компанії безпосередньо, а решта перебуває в трасті. Компанія повідомила, що надалі зміни вартості частки Nissan впливатимуть лише на капітал, залежно від ринкової ціни акцій Nissan, без ефекту на чистий прибуток чи дивіденди. Renault наголосив, що операційна співпраця з Nissan залишиться незмінною.