Французький автовиробник Renault в першій половині року зафіксував одноразовий збиток у розмірі близько €9,5 млрд через списання вартості своєї частки в Nissan Motor. Про це пише Reuters 1 липня.

Деталі

Це відображає зниження вартості довгострокової інвестиції в японську компанію, яка бореться з падінням продажів, пише видання. Цей крок ще більше послаблює зв’язки між Renault і Nissan після 20-річного партнерства, оскільки Renault поступово зменшує свою частку в Nissan і зосереджується на окремих спільних проєктах у виробництві.

Наразі Renault володіє 35,7% акцій Nissan, з яких 17,05% належать компанії безпосередньо, а решта – через траст. Компанія зазначила, що в майбутньому зміни вартості частки Nissan відображатимуться безпосередньо в капіталі на основі ціни акцій Nissan, без впливу на чистий прибуток чи дивіденди. Renault наголосив, що операційна співпраця з Nissan залишиться без змін.

У вівторок акції Renault знизилися на 1%, тоді як акції Nissan впали на 2,4% до 341,8 єни ($2,39), що значно нижче 400 єн за акцію, за якою Renault збільшував свою частку в японському автовиробнику в 2002 році.

Згідно з універсальним реєстраційним документом Renault за 2024 рік, балансова вартість інвестицій у Nissan становить 1549 єн за акцію.

Контекст

Nissan зазнав сильнішого удару, ніж інші автовиробники, через перехід на електромобілі та не зміг повністю відновитися після кризи, спричиненої арештом і звільненням колишнього голови Карлоса Гона в 2018 році. Через падіння продажів і застарілу лінійку автомобілів компанія зафіксувала чистий річний збиток у розмірі $4,5 млрд за фінансовий рік, що закінчився в березні, і відмовилася надавати прогноз на цей рік. За даними Reuters, у понеділок Nissan звернувся до деяких постачальників із проханням відтермінувати платежі, щоб вивільнити короткострокові кошти.