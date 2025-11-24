Українські компанії, що котуються на Варшавській фондовій біржі, відкрили понеділок різким зростанням котирувань – від 6% до 20%. Причина – оптимізм інвесторів після новин про суттєвий прогрес на переговорах у Женеві, де в неділю українська та американська делегації досягли домовленостей щодо мирного плану з 28 пунктів. Про це пише «Інтерфакс-Україна».