Українські компанії, що котуються на Варшавській фондовій біржі, відкрили понеділок різким зростанням котирувань – від 6% до 20%. Причина – оптимізм інвесторів після новин про суттєвий прогрес на переговорах у Женеві, де в неділю українська та американська делегації досягли домовленостей щодо мирного плану з 28 пунктів. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
- Станом на першу годину торгів, після короткочасної корекції, акції найбільшого вітчизняного виробника цукру «Астарта» додали 4,95%, папери Milkiland зросли на 12,50%.
- Серед агрохолдингів найсильніше виглядали «Агротон» (+15,16%), KSG Agro (+9,79%) та ІМК (+4,69%). Значне зростання показали також акції вугледобувної Coal Energy, шахти якої досі зупинені через війну, – плюс 13,07%. Найбільший український виробник соняшникової олії «Кернел», який не входить до основних індексів через низький free-float, подорожчав на 5,75%.
- На Лондонській фондовій біржі, де вплив роздрібних інвесторів значно менший, реакція також була бурхливою. Акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили одразу на 24,78%, а папери найбільшого виробника курятини МХП додали 6,41%.
- Українські єврооблігації на Франкфуртській біржі продемонстрували впевнене зростання середнім темпом близько 4%.
- Найкоротший випуск із погашенням у 2029 році подорожчав на 3,77% – до 71,5 цента за долар номіналу, що стало найвищим рівнем із кінця лютого 2025 року. Довші папери з погашенням у 2035 році додали 4,71%, піднявшись до 57,19% від номіналу – востаннє така ціна фіксувалася на початку березня.
- Значно сильніше виглядали ВВП-варанти: їхня вартість зросла на 1,92% – до 90,2 цента за долар, що є максимальним значенням із ще довоєнного кінця 2021 року.
Контекст
23 листопада в Женеві відбулися переговори на рівні високопосадовців України та США щодо запропонованого Вашингтоном плану завершення війни.
Українська сторона разом із європейськими партнерами представила контрпропозицію, ключовим елементом якої є надання Україні надійних безпекових гарантій за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. За підсумками зустрічі сторони дійшли згоди щодо «оновленого та доопрацьованого рамкового документа про мир». Робота над його фінальною версією триватиме найближчим часом. Forbes Ukraine веде хроніку цих подій.
