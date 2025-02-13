Глобальні венчурні інвестиції торік зросли на 5% до $368,3 млрд, попри скорочення кількості угод – звіт KPMG

Світові венчурні інвестиції у 2024 році зросли до $368,3 млрд, перевищивши показники 2023 року ($349,4) на 5%, йдеться у звіті KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвертий квартал. Зростання інвестицій у штучний інтелект стало ключовим фактором для венчурного капіталу.

Ключові факти

Глобальні венчурні інвестиції зросли у 2024 році, при цьому загальна кількість угод скоротилася до мінімуму за сім років – 35 685 угод.

У 2024 році сектор штучного інтелекту став беззаперечним лідером за залученням інвестицій. Лише у четвертому кварталі п’ять найбільших ШI-стартапів у США отримали разом $32,2 млрд. Серед найбільших угод: Databricks – $10 млрд, OpenAI – $6,6 млрд, xAI – $6 млрд, Waymo – $5 млрд і Anthropic – $4 млрд

Американський регіон домінував із залученням $221,7 млрд, з яких $209 млрд припало на США. Це третій найвищий показник за останні 20 років.

Азійсько-Тихоокеанський регіон впав до мінімуму за дев’ять років – венчурне фінансування склало лише $78,8 млрд.

Лідером венчурного ринку в Європі стала Велика Британія за обсягами венчурного фінансування у 2024 році, значною мірою завдяки $1,3 млрд, залученим AI-компанією GreenScale.

Різке зростання корпоративних венчурних інвестицій (CVC) – глобальні CVC-інвестиції піднялися з $177,9 млрд у 2023 році до $185,1 млрд у 2024 році, зокрема, у США – з $84,7 млрд до $107,5 млрд.

Інтерес до IPO залишається стриманим – загальна вартість виходів на IPO досягла мінімального рівня за сім років, склавши $134,6 млрд.

Минулий рік став проривним для оборонних технологій: сектор привернув безпрецедентний обсяг венчурного фінансування. На тлі триваючих війн в Україні та на Близькому Сході, а також загострення глобальної геополітичної напруги, уряди дедалі активніше співпрацюють із defense tech-компаніями, особливо тими, що інтегрують штучний інтелект у військові рішення.

Очікується, що венчурні інвестиції залишаться високими у 2025 році, а ШI продовжить залишатися основним локомотивом фінансування. Крім ШI, зростатиме інтерес до секторів оборонних технологій, кібербезпеки, охорони здоров’я та біотехнологій.

Контекст

У першому півріччі 2024 року український M&A сектор демонстрував стійкість та зростання, кількість угод зросла на 4,2%, зростання загальної вартості угод досягло 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У першому півріччі на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму $510 млн, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів та адаптацію до змін економічного ландшафту.

Серед ключових угод були – раунд фінансування ІТ-компанії Creatio на суму $200 млн та придбання телекомунікаційної компанії «Датагруп-Воля» за $120 млн компанією NJJ Capital.

За даними KPMG, майже 90% компаній повідомили про зростання прибутковості завдяки цифровій трансформації за останні 2 роки. Найбільш вигідними виявилися інвестиції у хмарні технології (XaaS), штучний інтелект (ШІ) та автоматизацію та кібербезпеку.