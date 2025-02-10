Інвестиції у технології допомогли 87% компаній у світі збільшити прибутки – KPMG

Майже 90% компаній повідомили про зростання прибутковості завдяки цифровій трансформації за останні 2 роки. Найбільш вигідними виявилися інвестиції у хмарні технології (XaaS), штучний інтелект (ШІ) та автоматизацію та кібербезпеку. Про це йдеться у новому звіті KPMG Global Tech Report 2024 від 10 лютого.
Деталі
- Багато компаній не лише впроваджують нові технології, а й переглядають свої бізнес-процеси. Наприклад, автоматизація знижує операційні витрати, а хмарні рішення підвищують гнучкість бізнесу, говорять дослідники.
- У 2024 році 52% компаній досягли високого рівня зрілості в роботі з даними – на 12% більше, ніж у 2023. Проте 78% компаній не повністю використовують клієнтські дані для оптимізації процесів. Організації з високою цифровою зрілістю приймають на 22% більше рішень на основі даних.
- Безпека у цифровій трансформації. 72% компаній використовують підхід «secure-by-design», але 78% співробітників сприймають кібербезпеку як формальність, зокрема, зростають ризики через несанкціоноване використання ШІ.
- 74% компаній відчули позитивний вплив штучного інтелекту на продуктивність, але лише 31% масштабували ШІ. Основними барʼєрами є недовіра до ШІ та побоювання втрати робочих місць. 40% компаній планують централізувати використання ШІ для кращого управління.
- 89% компаній тепер орієнтуються на сторонні рекомендації при ухваленні рішень, а 83% покладаються на внутрішні дослідження. Оцінка доцільності технологій для бізнесу тепер важливіша за копіювання конкурентів.
- 53% компаній переглядають свої технологічні інвестиції для відповідності бізнес-цілям, зменшуючи залежність від швидких інвестицій і орієнтуючись на довгострокову стратегію.
Контекст
Дослідження ґрунтується на опитуванні 2 450 керівників з 26 країн і регіонів: 27% з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 44% з Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA), 29% з Північної та Південної Америк. Респонденти представляють вісім різних галузей, зокрема енергетику, фінансові послуги, уряд, охорону здоровʼя, промислове виробництво, медичні та біологічні науки, технології, роздрібну торгівлю та виробництво споживчих товарів.
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