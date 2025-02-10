Інвестиції у технології допомогли 87% компаній у світі збільшити прибутки – KPMG

Майже 90% компаній повідомили про зростання прибутковості завдяки цифровій трансформації за останні 2 роки. Найбільш вигідними виявилися інвестиції у хмарні технології (XaaS), штучний інтелект (ШІ) та автоматизацію та кібербезпеку. Про це йдеться у новому звіті KPMG Global Tech Report 2024 від 10 лютого.