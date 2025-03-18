Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Alibaba закупить чипів для ШІ на $5,4 млрд у 2025 році – FT

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китайський інтернет-гігант Alibaba виділив 39 млрд юанів ($5,39 млрд) на закупівлю АІ-чипів у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело. Сума може зрости, якщо бізнес перевищить прогнози.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі 

  • У лютому компанія оголосила про плани вкласти щонайменше 380 млрд юанів у хмарну та АІ-інфраструктуру протягом трьох років – більше, ніж за попереднє десятиліття. 
  • Гендиректор Едді У наголосив, що підрозділи компанії адаптуватимуть бізнес до ШІ, а їхні результати оцінюватимуть за здатністю використовувати технології для розвитку.  
  • Alibaba закликає платформи Taobao і Tmall активніше впроваджувати ШІ. Спільно з підрозділом Qwen розробляються функції для підвищення ефективності та покращення досвіду користувачів. 
  • Компанія працює над застосунками з нативною підтримкою ШІ, частину з яких можуть запустити цього року.  

Контекст 

У квітні 2025 року Alibaba представила генеративну ШІ-модель Tongyi Qianwen, яка ляже в основу чат-бота, схожого на ChatGPT. Компанія планує незабаром інтегрувати її у всі свої продукти.  

Модель підтримує англійську та китайську мови, вміє узагальнювати наради, складати ділові листи й вести нотатки.  

Alibaba анонсувала надання доступу до технології для розробки спеціалізованих мовних моделей.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні