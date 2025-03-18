Alibaba закупить чипів для ШІ на $5,4 млрд у 2025 році – FT

Китайський інтернет-гігант Alibaba виділив 39 млрд юанів ($5,39 млрд) на закупівлю АІ-чипів у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело. Сума може зрости, якщо бізнес перевищить прогнози.