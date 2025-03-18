Alibaba закупить чипів для ШІ на $5,4 млрд у 2025 році – FT

Китайський інтернет-гігант Alibaba виділив 39 млрд юанів ($5,39 млрд) на закупівлю АІ-чипів у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело. Сума може зрости, якщо бізнес перевищить прогнози.
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Деталі
- У лютому компанія оголосила про плани вкласти щонайменше 380 млрд юанів у хмарну та АІ-інфраструктуру протягом трьох років – більше, ніж за попереднє десятиліття.
- Гендиректор Едді У наголосив, що підрозділи компанії адаптуватимуть бізнес до ШІ, а їхні результати оцінюватимуть за здатністю використовувати технології для розвитку.
- Alibaba закликає платформи Taobao і Tmall активніше впроваджувати ШІ. Спільно з підрозділом Qwen розробляються функції для підвищення ефективності та покращення досвіду користувачів.
- Компанія працює над застосунками з нативною підтримкою ШІ, частину з яких можуть запустити цього року.
Контекст
У квітні 2025 року Alibaba представила генеративну ШІ-модель Tongyi Qianwen, яка ляже в основу чат-бота, схожого на ChatGPT. Компанія планує незабаром інтегрувати її у всі свої продукти.
Модель підтримує англійську та китайську мови, вміє узагальнювати наради, складати ділові листи й вести нотатки.
Alibaba анонсувала надання доступу до технології для розробки спеціалізованих мовних моделей.
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