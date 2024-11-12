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Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китайський гігант електронної комерції Alibaba 11 листопада презентував Accio – новий інструмент на основі штучного інтелекту. Використовуючи технології, подібні до ChatGPT, цей продукт допомагає малому бізнесу в Європі та Америці знаходити постачальників, пише CNBC.

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Деталі

  • Інструмент побудований на основі генеративного ШІ від Tongyi Qianwen – великої мовної моделі Alibaba. Він використовує дані 50 млн бізнесів з платформи Alibaba International та охоплює понад 1 млрд товарів більш ніж на 100 ринках. 
  • Асистент Accio покликаний спростити міжнародні оптові транзакції на Alibaba.com за допомогою автоматизації традиційно складних та трудомістких операцій, ідеться в заяві компанії. 
  • За допомогою тексту або зображень Accio може знаходити товари, аналізувати їхню популярність серед споживачів та прогнозувати прибутковість.
  • Завдяки Accio бізнес може обговорювати деталі закупівель безпосередньо з постачальниками, що робить процес пошуку більш ефективним, зазначають розробники.
  • Перші тести показали зростання бажання компаній здійснювати операції з його використанням на 40% порівняно із традиційними пошуковими системами, розповів президент Alibaba.com та віцепрезидент Alibaba International Чжан Куо.
  • Вебінтерфейс інструменту зараз доступний англійською, німецькою, французькою, португальською та іспанською мовами. 

Контекст 

У квітні цього року Alibaba продемонстрував свою генеративну модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen, яка стане основою для чат-бота, подібного до ChatGPT. Компанія оголосила, що найближчим часом інтегрує його у всі свої продукти.

Модель, яка підтримує як англійську, так і китайську мови, може підсумовувати наради, писати ділові листи і вести нотатки.

Alibaba заявляв про плани надати доступ до цієї технології для створення спеціалізованих мовних моделей.

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