Alibaba презентував новий ШІ-інструмент для малого бізнесу в Європі та Америці

Китайський гігант електронної комерції Alibaba 11 листопада презентував Accio – новий інструмент на основі штучного інтелекту. Використовуючи технології, подібні до ChatGPT, цей продукт допомагає малому бізнесу в Європі та Америці знаходити постачальників, пише CNBC .

Деталі

Інструмент побудований на основі генеративного ШІ від Tongyi Qianwen – великої мовної моделі Alibaba. Він використовує дані 50 млн бізнесів з платформи Alibaba International та охоплює понад 1 млрд товарів більш ніж на 100 ринках.

Асистент Accio покликаний спростити міжнародні оптові транзакції на Alibaba.com за допомогою автоматизації традиційно складних та трудомістких операцій, ідеться в заяві компанії.

За допомогою тексту або зображень Accio може знаходити товари, аналізувати їхню популярність серед споживачів та прогнозувати прибутковість.

Завдяки Accio бізнес може обговорювати деталі закупівель безпосередньо з постачальниками, що робить процес пошуку більш ефективним, зазначають розробники.

Перші тести показали зростання бажання компаній здійснювати операції з його використанням на 40% порівняно із традиційними пошуковими системами, розповів президент Alibaba.com та віцепрезидент Alibaba International Чжан Куо.

Вебінтерфейс інструменту зараз доступний англійською, німецькою, французькою, португальською та іспанською мовами.

Контекст

У квітні цього року Alibaba продемонстрував свою генеративну модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen, яка стане основою для чат-бота, подібного до ChatGPT. Компанія оголосила, що найближчим часом інтегрує його у всі свої продукти.

Модель, яка підтримує як англійську, так і китайську мови, може підсумовувати наради, писати ділові листи і вести нотатки.

Alibaba заявляв про плани надати доступ до цієї технології для створення спеціалізованих мовних моделей.