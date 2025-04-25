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Дохід Alphabet у першому кварталі перевершив прогнози, акції техгіганта піднялися на 5%.

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Результати материнської компанії Google – Alphabet – у першому кварталі виявилися кращими за прогнози, котирування на премаркеті піднялися на 5%, пише Bloomberg 25 квітня. Чистий прибуток склав $2,81 на акцію порівняно з оцінкою Волл-стріт у $2,01.

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Ключові факти

  • Alphabet Inc повідомила про дохід і прибутки за перший квартал, які перевершили очікування аналітиків, чому сприяла стійкість її бізнесу пошукової реклами.
  • Компанія повідомила про сукупний дохід у розмірі $90,23 млрд за перший квартал порівняно із середньою оцінкою аналітиків у $89,12 млрд.
  • Продажі за перший квартал, за винятком партнерських виплат, склали $76,5 млрд, повідомила компанія у четвер у своїй заяві. Аналітики чекали в середньому $75,4. 
  • Акції, які з початку року впали на 16%, зросли більш як на 5% на попередніх торгах 25 квітня.
  • Згідно із заявою, прибуток компанії за перший квартал включав «нереалізований прибуток за нашими неринковими акціями, повʼязаними з нашими інвестиціями у приватну компанію» у розмірі $8 млрд. Приватна компанія, яку Alphabet не назвала у своєму звіті, це Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска, за словами джерела. Google є інвестором SpaceX принаймні з 2015 року, коли вона приєдналася до Fidelity Investments в інвестиціях у розмірі $1 млрд із загальною часткою близько 10%.
  • Google Cloud приніс операційний прибуток у розмірі $2,18 млрд, перевершивши прогнози аналітиків у $1,94 млрд, незважаючи на продажі, що трохи не відповідають очікуванням. Результати показують, що Google може отримати більше прибутку з Cloud, навіть незважаючи на уповільнення продажів.
  • Хмарний підрозділ поки є найяскравішим індикатором того, як бум ІІ впливає на продажі компанії, оскільки стартапи, яким потрібно більше обчислювальної потужності для роботи, стають її клієнтами. Хоча Google Cloud, як і раніше, відстає на третьому місці від пропозицій Amazon.com Inc. і Microsoft Corp., це один із найважливіших напрямів зростання Alphabet. За словами фінансового директора Аната Ашкеназі, другий квартал поспіль компанія мала більше попиту з боку клієнтів, ніж можливості центрів обробки даних.
  • Ось чому Alphabet продовжує активно інвестувати в ШІ, збільшуючи витрати на сервери та центри обробки даних. Капітальні витрати склали $17,2 млрд у першому кварталі, що трохи вище за очікування аналітиків у $17,1 млрд.
  • Продажі пошукової реклами принесли $50,7 млрд, порівняно із середнім прогнозом аналітиків у $50,3 млрд. Підрозділ залишається основним двигуном ширшого рекламного бізнесу Google.
  • Дохід від основного рекламного бізнесу Google, який становить майже три чверті її загального виторгу, зріс на 8,5% до $66,89 млрд за квартал. Це повільніше, ніж зростання на 10,6% у попередньому кварталі, але все ще вище за очікування аналітиків, які прогнозували зростання на 7,7%.
  • Сайт потокового відео YouTube, якому в лютому виповнилося 20 років, повідомив про виторг у розмірі $8,92 млрд, що трохи менше за оцінки аналітиків у $8,94 млрд. 

Контекст

Оптимістичний звіт Alphabet встановлює високу планку для колег зі сфери цифрової реклами, включаючи Meta Platforms. та Amazon.com, які мають розкрити прибуток наступного тижня. Інвестори стежать за великими інтернет-компаніями на ознаки волатильності на ринку реклами або збоїв у бізнесі, викликаних геополітичною і торговельною напруженістю.

Alphabet необхідно виправдати свої підвищені інвестиції у гонку штучного інтелекту. Конкуренція спонукає компанію та її конкурентів витрачати великі кошти на інфраструктуру, дослідження та таланти. У той час як Google отримує вигоду від стартапів ШІ, що витрачають на свої хмарні та бізнес-інструменти, вона також поспішає дати відповідь популярним розмовним чат-ботам ШІ, які споживачі починають розглядати як альтернативу використанню пошуку Google.

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