Деталі

Компанія Elf Beauty заплатить акціонерам Rhode $800 млн готівкою та акціями, а також додатково до $200 млн після виконання певних умов.

Угоду, яка стане найбільшою в історії Elf, планують закрити у другому кварталі 2026 фінансового року. Гейлі Бібер залишиться засновницею бренду та виступатиме як стратегічний радник компанії.

Rhode за три роки свого існування здобув популярність завдяки вірусним продуктам, зокрема, бальзамам для губ за $18, які продаються виключно через власний сайт. Бренд, який значною мірою спирається на вплив Гейлі Бібер у соцмережах, заробив близько $212 млн за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2025 року.

З осені Rhode планує розпочати продажі в магазинах Sephora у США, Канаді та Великій Британії.

Elf, відома бюджетною косметикою з цінами від $2, продається в мережах Walmart, Ulta Beauty і Target. Придбання Rhode є стратегічним кроком для виходу на преміальний ринок краси, де попит серед масових покупців слабшає через інфляцію. «Rhode диверсифікує наше портфоліо швидкозростаючим брендом, який робить преміальну красу доступною», – заявив гендиректор Elf Таранг Амін.

Rhode протистоїть тренду спаду в преміальному сегменті завдяки сильній підтримці покоління Z і галасу навколо нових продуктів, вважає Скай Канавес, аналітик eMarketer. «Це сміливий крок Elf у преміальну красу в момент, коли цей сегмент втрачає оберти через зменшення покупок або перехід споживачів на дешевші альтернативи», – зазначив він.

Контекст

Ця угода слідує за придбанням Elf компанії Natrium за $355 млн у 2023 році. Купівля Rhode є частиною стратегії Elf Beauty адаптуватися до змін на ринку косметики, де бюджетний сегмент відчуває тиск через інфляцію, а преміальні бренди, як Rhode, зберігають популярність завдяки соцмережам та підтримці знаменитостей. Угода дозволяє Elf розширити аудиторію та зміцнити позиції на преміальному ринку, де конкуренція зростає.

Зараз Elf стикається з викликами: раніше цього року акції компанії впали на 20% після зниження прогнозів через слабкий попит. Компанія, яка імпортує 75% продукції з Китаю, нещодавно оголосила про підвищення цін на $1 через тиск імпортних тарифів.