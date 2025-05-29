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Американська Elf Beauty купує бренд косметики Гейлі Бібер за $1 млрд. На що вона розраховує

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гейлі Бібер продає свій бренд косметики за $1 млрд /Getty Images

Гейлі Бібер Фото Getty Images

Американська косметична компанія Elf Beauty купує за $1 млрд бренд косметики Rhode, що належить моделі Гейлі Бібер, пише Reuters. Rhode, відомий вірусними продуктами на TikTok, демонструє стійке зростання попри загальний спад у галузі.

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Деталі

  • Компанія Elf Beauty заплатить акціонерам Rhode $800 млн готівкою та акціями, а також додатково до $200 млн після виконання певних умов. 
  • Угоду, яка стане найбільшою в історії Elf, планують закрити у другому кварталі 2026 фінансового року. Гейлі Бібер залишиться засновницею бренду та виступатиме як стратегічний радник компанії.
  • Rhode за три роки свого існування здобув популярність завдяки вірусним продуктам, зокрема, бальзамам для губ за $18, які продаються виключно через власний сайт. Бренд, який значною мірою спирається на вплив Гейлі Бібер у соцмережах, заробив близько $212 млн за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2025 року. 
  • З осені Rhode планує розпочати продажі в магазинах Sephora у США, Канаді та Великій Британії.
  • Elf, відома бюджетною косметикою з цінами від $2, продається в мережах Walmart, Ulta Beauty і Target. Придбання Rhode є стратегічним кроком для виходу на преміальний ринок краси, де попит серед масових покупців слабшає через інфляцію. «Rhode диверсифікує наше портфоліо швидкозростаючим брендом, який робить преміальну красу доступною», – заявив гендиректор Elf Таранг Амін.
  • Rhode протистоїть тренду спаду в преміальному сегменті завдяки сильній підтримці покоління Z і галасу навколо нових продуктів, вважає Скай Канавес, аналітик eMarketer. «Це сміливий крок Elf у преміальну красу в момент, коли цей сегмент втрачає оберти через зменшення покупок або перехід споживачів на дешевші альтернативи», – зазначив він.

Контекст

Ця угода слідує за придбанням Elf компанії Natrium за $355 млн у 2023 році. Купівля Rhode є частиною стратегії Elf Beauty адаптуватися до змін на ринку косметики, де бюджетний сегмент відчуває тиск через інфляцію, а преміальні бренди, як Rhode, зберігають популярність завдяки соцмережам та підтримці знаменитостей. Угода дозволяє Elf розширити аудиторію та зміцнити позиції на преміальному ринку, де конкуренція зростає.

Зараз Elf стикається з викликами: раніше цього року акції компанії впали на 20% після зниження прогнозів через слабкий попит. Компанія, яка імпортує 75% продукції з Китаю, нещодавно оголосила про підвищення цін на $1 через тиск імпортних тарифів. 

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