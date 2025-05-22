Власники GoodWine і BadBoy відкриють магазин нового формату: з косметикою, декором, товарами для дітей і тварин

Goodwine відкриває магазин Goodwine Care в новому форматі, де продаватимуть косметику, декор, товари для дітей та тварин. Новий простір Володимира Шаповалова та Дмитра Кримського почне роботу 31 травня у Києві, йдеться у повідомленні компанії.
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Деталі
- Відкриття Goodwine Care відбудеться на вул. Мечникова, 9-Б – поруч із флагманським магазином.
- В просторі продаватимуть засоби для «турботи». У зоні Slow Beauty представлять косметику і біодобавки, у зоні ароматів – товари британських брендів Aery Living, Stoneglow та українського INRO.
- В дитячому відділі розмісять пропозиції від Green People, Liewood, Korko, Hoppstar, Moltex, Attitude, Holle, Organix, Smileat, Popote, Bio-Zentrale.
- В Goodwine Care також продаватимуть товари для тварин і техніку для батьків, зокрема блендери-пароварки, зволожувачі повітря, термоси з автопідігрівом.
Контекст
GoodWine — флагманський формат найбільшого спеціалізованого роздрібного продавця алкоголю України – компанії «Бюро вин». Ритейлер об’єднує три магазини Good Wine у Києві та три Bad Boy – у столиці, Львові та Дніпрі.
Виторг ТОВ «Бюро вин» зріс на 21,5% у 2024-му, до 4,6 млрд грн, проти попереднього року. На травень 2025-го Володимиру Шаповалову належить 62% частки бізнесу, Дмитру Кримському — 17,3%. Також 5% у Оксани Барняк та менші частки ділять між собою Максим Василевич, Ігор Пʼєх, Надія Савенкова, Олексій Данілов, Юлія Фесовець та Ганна Макієвська.
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