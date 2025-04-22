«Кернел» зменшив продажі харчової олії майже на 10%, експорт зерна знизився на 15%

Один з найбільших українських агрохолдингів України – «Кернел» – у третьому кварталі 2025 фінансового року переробив 845 000 т олійних культур, що на 3% більше у річному вимірі та на 9% менше у порівнянні з попереднім кварталом, йдеться в операційному звіті компанії 21 квітня.

Ключові факти

Переробка насіння соняшнику становила 694 000 т. Проте через обмежену внутрішню пропозицію насіння соняшнику група також переробила 151 000 т сої на своїх трьох заводах.

У результаті переробки як насіння соняшнику, так і сої у третьому кварталі 2025 фінансового року, що різняться за вмістом олії, продажі харчової олії знизилися на 9% у річному обчисленні до 347 000 т.

Це призвело до того, що сукупний продаж харчової олії за девʼять місяців 2025 фінансового року становив 1 млн т, що на 6% менше, ніж у попередньому році.

Обсяг експорту зерна групи у третьому кварталі 2025 фінансового року знизився на 15% до 1,6 млн т, що відображає скорочення внутрішньої пропозиції зерна через нижчий врожай в Україні.

За девʼять місяців 2025 фінансового року Kernel експортувала 4,4 млн т зерна та олійних культур з України, що складає 12% частки ринку в обсягах національного експорту.

Пропускна спроможність експортного терміналу у третьому кварталі 2025 фінансового року досягла 2,5 млн т, що на 2% більше, ніж у попередньому році. Сюди входило 1,8 млн т зерна, 0,3 млн т харчової олії, а решту становили рослинні шроти.

За девʼять місяців 2025 фінансового року загальні обсяги перевалки становили 7,3 млн т, що на 65% більше у порівнянні з минулим роком, що підтверджується низькою базою порівняння у 2024 фінансовому році, коли порти Чорного моря залишалися закритими на початку сезону.

Контекст

До війни «Кернел» був світовим лідером у виробництві соняшникової олії, контролюючи 7% світового обсягу та 12% її експорту. В Україні компанія лідирувала у виробництві та продажу бутильованої олії, а також вирощувала й продавала іншу сільгосппродукцію.

Виторг «Кернел» зріс на 10%, до $1149 млн у другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень-грудень 2024 року). Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн. Зростання виторгу «Кернел» пояснює низькою базою порівняння через нестабільність експортних операцій із зерном у липні-вересні 2023 року та збільшенням продажів соняшникової олії завдяки розширенню експорту та підвищенням світових цін.

У січні 2025 року один із заводів «Кернел» зупинився через брак сировини на ринку. У березні стало відомо, що «Кернел» перевів чотири заводи на виробництво олії з ріпаку та сої через нестачу соняшнику.