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«Кернел» перевів чотири заводи на виробництво олії з ріпаку та сої через дефіцит соняшнику

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Кернел», один із провідних агрохолдингів України, перевів чотири заводи на виробництво олії з ріпаку та сої через нестачу соняшнику. Заводи переробили 93 000 тонн сої та 14 000 тонн ріпаку. Про це йдеться у квартальному звіті, опублікованому на сайті компанії.

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Деталі 

  • «Кернел» переробив 973 000 тонн олійних культур – на 42% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 20% більше, ніж торік. Попри стабільні обсяги переробки у другому кварталі, компанія прогнозує проблеми в другій половині сезону через дефіцит сировини.
  • У звіті зазначається, що запаси насіння соняшнику на 31 грудня 2024 року були найнижчими за середину сезону – лише 173 000 тонн, що ускладнить підтримку високої продуктивності заводів до кінця року. Як наслідок, у січні-лютому 2025 року чотири заводи компанії або простоювали, або працювали з низьким завантаженням через брак соняшнику.

Контекст 

До війни «Кернел» був світовим лідером у виробництві соняшникової олії, контролюючи 7% світового обсягу та 12% її експорту. В Україні компанія лідирувала у виробництві та продажу бутильованої олії, а також вирощувала й продавала іншу сільгосппродукцію. У другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень-грудень 2024 року) виторг зріс на 10% – до $1149 млн, але чистий прибуток скоротився в 2,4 раза, до $56 млн.

Зростання виторгу пояснюється низькою базою порівняння через проблеми з експортом зерна в липні-вересні 2023 року, а також більшими продажами соняшникової олії завдяки розширенню експорту й вищим світовим цінам. Водночас переоцінка біологічних активів принесла збиток у $33 млн, що значно більше за $12 млн у першому кварталі 2024 фінансового року.

У січні 2025 року один із заводів «Кернел» зупинився через брак сировини на ринку.

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