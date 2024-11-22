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АМКУ дозволив компанії Андрія Веревського придбати девелоперську фірму Олексія Баранова

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії», яка належить Андрію Веревському, придбати компанію «Керікс Девелопмент» Олексія Баранова. Про це йдеться у рішенні АМКУ.

Ключові факти

  • «Надано дозвіл ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ «Девелопмент Агро» на набуття контролю над ТОВ «Керікс Девелопмент», йдеться у рішенні АМКУ. 
  • Кінцевим бенефіціаром ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» є власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, а ТОВ «Керікс Девелопмент» – власник A Development Олексій Баранов, йдеться в даних YouControl. 
  • ТОВ «Керікс Девелопмент» створена в липні 2024 року. У власності компанії є дві земельні ділянки в Києві. Цільове призначення однієї з них площею 0,32 га – «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної». 

Контекст

Останні два роки трансформація холдингу Андрія Веревського відбувається за двома ключовими напрямами: диверсифікація та розширення логістичних маршрутів, а також нарощування переробних і перевалочних потужностей. 

За підсумками дев’яти місяців 2024-го фінансового року (липень 2023-го – березень 2024-го) холдинг експортував 4,4 млн т зернових, соняшникової олії, шроту – на 26% більше, ніж за попередній аналогічний період. Навесні 2024-го Kernel наростив пропускну здатність своїх експортних терміналів до 2,4 млн т/квартал, що стало новим максимумом воєнного часу. Позитивна динаміка зберігається: за підсумками 2024-го фінроку компанія експортувала 5,5 млн т зернових – на 47% більше, ніж за попередній рік, і переробила 3,2 млн т олійних культур.

Рік тому Кernel відновив експортування вантажів «великою водою» – з порту Чорноморськ – і почав формувати власний флот: придбав балкер «Енеїда» і танкер «Мавка», а пізніше – ще один балкер. Щоправда у квітні 2024 року один зі своїх суховантажів компанія продала, пояснивши тим, що необхідність у ньому для забезпечення експорту відпала.

Також компанія придбала за останні два роки три активи з перевалки соняшникової олії – у Чорноморську та Рені. Завдяки цьому холдинг почав надавати учасникам ринку послуги з перевалки. «Ми стали логістичним партнером для менших агровиробників, пропонуючи їм власні потужності, щоб вони могли експортувати агропродукцію», – пояснює СЕО Kernel Євген Осипов.

Сумарно від початку повномасштабного вторгнення в Україну Kernel інвестував у різні проєкти в Україні понад $250 млн. У лютому 2024 року компанія запустила Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод. Це дало змогу компенсувати втрату потужностей у Харківській області. Станом на кінець липня завдяки новому заводу Kernel наростив переробку олійних майже на 30%.

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