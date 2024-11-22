АМКУ разрешил компании Андрея Веревского приобрести девелоперскую фирму Алексея Баранова

Ключевые факты

«Дано разрешение ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии», которое действует от своего имени, в интересах и за счет НЗНВИФ «Девелопмент Агро» на получение контроля над ООО «Керикс Девелопмент», говорится в решении АМКУ.

Конечным бенефициаром ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии» является владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, а ООО «Керикс Девелопмент» – владелец A Development Алексей Баранов, говорится в данных YouControl.

ООО «Керикс Девелопмент» создано в июле 2024 года. В собственности компании есть два земельных участка в Киеве. Целевое предназначение одного из них площадью 0,32 га – «для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей».

Контекст

Последние два года трансформация холдинга Андрея Веревского проходит по двум ключевым направлениям: диверсификация и расширение логистических маршрутов, а также наращивание перерабатывающих и перевалочных мощностей.

По итогам девяти месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – март 2024) холдинг экспортировал 4,4 млн т зерновых, подсолнечного масла, шрота – на 26% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Весной 2024 года Kernel нарастил пропускную способность своих экспортных терминалов до 2,4 млн т/квартал, что стало новым максимумом военного времени. Положительная динамика сохраняется: по итогам 2024 года компания экспортировала 5,5 млн т зерновых – на 47% больше, чем за предыдущий год, и переработала 3,2 млн т масличных культур.

Год назад Kernel возобновил экспорт грузов по «большой воде» – из порта Черноморск – и начал формировать собственный флот: приобрел балкер «Энеида» и танкер «Мавка», а позже – еще один балкер. Правда, в апреле 2024 года один из своих сухогрузов компания продала, объяснив тем, что необходимость в нем для обеспечения экспорта отпала.

Также компания приобрела за последние два года три актива по перевалке подсолнечного масла – в Черноморске и Рене. Благодаря этому холдинг начал предоставлять участникам рынка услуги по перевалке. «Мы стали логистическим партнером для меньших агропроизводителей, предлагая им собственные мощности, чтобы они могли экспортировать агропродукцию», – объясняет СЕО Kernel Евгений Осипов.

Суммарно с начала полномасштабного вторжения в Украину Kernel инвестировал в разные проекты в Украине более $250 млн. В феврале 2024 года компания запустила Староконстантиновский маслоэкстракционный завод. Это позволило компенсировать потерю мощностей в Харьковской области. По состоянию на конец июля благодаря новому заводу Kernel нарастил переработку масличных почти на 30%.