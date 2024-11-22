Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

АМКУ разрешил компании Андрея Веревского приобрести девелоперскую фирму Алексея Баранова

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський /предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

Владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский Фото предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии», принадлежащей Андрею Веревскому, приобрести компанию «Керикс Девелопмент» Алексея Баранова. Об этом говорится в решении АМКУ.

Ключевые факты

  • «Дано разрешение ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии», которое действует от своего имени, в интересах и за счет НЗНВИФ «Девелопмент Агро» на получение контроля над ООО «Керикс Девелопмент», говорится в решении АМКУ.
  • Конечным бенефициаром ООО «КУА «Прогрессивные инвестиционные стратегии» является владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, а ООО «Керикс Девелопмент» – владелец A Development Алексей Баранов, говорится в данных YouControl.
  • ООО «Керикс Девелопмент» создано в июле 2024 года. В собственности компании есть два земельных участка в Киеве. Целевое предназначение одного из них площадью 0,32 га – «для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей».

Контекст

Последние два года трансформация холдинга Андрея Веревского проходит по двум ключевым направлениям: диверсификация и расширение логистических маршрутов, а также наращивание перерабатывающих и перевалочных мощностей.

По итогам девяти месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – март 2024) холдинг экспортировал 4,4 млн т зерновых, подсолнечного масла, шрота – на 26% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Весной 2024 года Kernel нарастил пропускную способность своих экспортных терминалов до 2,4 млн т/квартал, что стало новым максимумом военного времени. Положительная динамика сохраняется: по итогам 2024 года компания экспортировала 5,5 млн т зерновых – на 47% больше, чем за предыдущий год, и переработала 3,2 млн т масличных культур.

Год назад Kernel возобновил экспорт грузов по «большой воде» – из порта Черноморск – и начал формировать собственный флот: приобрел балкер «Энеида» и танкер «Мавка», а позже – еще один балкер. Правда, в апреле 2024 года один из своих сухогрузов компания продала, объяснив тем, что необходимость в нем для обеспечения экспорта отпала.

Также компания приобрела за последние два года три актива по перевалке подсолнечного масла – в Черноморске и Рене. Благодаря этому холдинг начал предоставлять участникам рынка услуги по перевалке. «Мы стали логистическим партнером для меньших агропроизводителей, предлагая им собственные мощности, чтобы они могли экспортировать агропродукцию», – объясняет СЕО Kernel Евгений Осипов.

Суммарно с начала полномасштабного вторжения в Украину Kernel инвестировал в разные проекты в Украине более $250 млн. В феврале 2024 года компания запустила Староконстантиновский маслоэкстракционный завод. Это позволило компенсировать потерю мощностей в Харьковской области. По состоянию на конец июля благодаря новому заводу Kernel нарастил переработку масличных почти на 30%.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине