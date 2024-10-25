«Кернел» вперше від початку великої війни залучив фінансування від міжнародних кредиторів

Український агрохолдинг Kernel після успішного погашення єврооблігацій на $300 млн вперше від початку повномасштабного вторгнення отримав фінансування на $150 млн від міжнародних кредиторів – синдикату європейських банків. Про це повідомила пресслужба компанії 25 жовтня.

Деталі

Кредитна лінія має термін погашення до 1 серпня 2025 року з можливістю продовження.

До синдикованої кредитної лінії долучилися нідерландські комерційні банки ING Bank NV та Coöperatieve Rabobank U.A., міжнародна фінансова установа The Black Sea Trade and Development Bank.

Важливим аспектом цієї угоди у компанії назвали можливість приєднання нових банків-учасників до синдикату.

Кошти будуть використані для підтримки збільшення експорту української агропродукції, зокрема соняшникової олії. «Кернел» планує профінансувати закупівлю насіння соняшнику, ріпаку та сої в Україні.

Продукти переробки олійних культур, рослинна олія та шрот будуть експортовані на міжнародний ринок.

Контекст

18 жовтня «Кернел» повідомив, що погасив пʼятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії термін – 17 жовтня.

22 жовтня Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Kernel із «CC» до «CCC-».

Загальний обсяг переробки олійних у 2024-му фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» становив 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024 року. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. Було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії.

Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні досяг 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.

Найбільшим співвласником «Кернелу» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

До війни «Кернел» посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.