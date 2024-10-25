«Кернел» вперше від початку великої війни залучив фінансування від міжнародних кредиторів

Український агрохолдинг Kernel після успішного погашення єврооблігацій на $300 млн вперше від початку повномасштабного вторгнення отримав фінансування на $150 млн від міжнародних кредиторів – синдикату європейських банків. Про це повідомила пресслужба компанії 25 жовтня.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Деталі
- Кредитна лінія має термін погашення до 1 серпня 2025 року з можливістю продовження.
- До синдикованої кредитної лінії долучилися нідерландські комерційні банки ING Bank NV та Coöperatieve Rabobank U.A., міжнародна фінансова установа The Black Sea Trade and Development Bank.
- Важливим аспектом цієї угоди у компанії назвали можливість приєднання нових банків-учасників до синдикату.
- Кошти будуть використані для підтримки збільшення експорту української агропродукції, зокрема соняшникової олії. «Кернел» планує профінансувати закупівлю насіння соняшнику, ріпаку та сої в Україні.
- Продукти переробки олійних культур, рослинна олія та шрот будуть експортовані на міжнародний ринок.
Контекст
18 жовтня «Кернел» повідомив, що погасив пʼятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії термін – 17 жовтня.
22 жовтня Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Kernel із «CC» до «CCC-».
Загальний обсяг переробки олійних у 2024-му фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» становив 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024 року. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. Було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії.
Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні досяг 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.
Найбільшим співвласником «Кернелу» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.
До війни «Кернел» посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.