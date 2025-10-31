Антимонопольний комітет 30 жовтня наклав штрафи на трьох виробників бутильованої води за недобросовісну конкуренцію. Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Деталі

Найбільший штраф – понад 305 000 грн – отримало ТОВ «Шаянські джерела». Компанія позиціонувала воду «Шаянська кремнієва» як природну столову мінеральну та стверджувала, що вона «дбає про мозок» і «насичує судини кремнієм».

Проте Український НДІ реабілітації та курортології МОЗ встановив: вода не відповідає критеріям мінеральної, а заявлені корисні властивості не підтверджені.

ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела» та ТОВ «Ліранс» оштрафовано на 19 953 грн і 10 862 грн відповідно за введення в оману щодо походження води з Карпат (Aqua Karpaty) та Моршинського родовища (Aqua baby), а також за хибні твердження про її мінеральний статус і придатність для дитячого харчування.

Розслідування розпочато за скаргою Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар».

Контекст

У травні АМКУ наклав штраф у 3 млн грн на виробника води «Шаянська» за введення в оману на етикетках.

Під час перевірки дотримання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції серед виробників, постачальників та імпортерів питної води комітет виявив порушення з боку компанії «Аква-Поляна» – виробника мінеральної природної лікувально-столової фасованої води «Шаянська».

АМКУ встановив, що на етикетках продукції містилися неправдиві дані щодо частини медичних показань до її застосування, що могло ввести споживачів в оману.