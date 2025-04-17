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Новий сидр Monbar від виробника соків «Коник» зʼявиться у торгових мережах до кінця квітня

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Співвласник виробника соків «Коник» Андрій Мелеш та співзасновниця Young Business Club Яна Матвійчук запустили виробництво сидру на Закарпатті. Загальна сума інвестицій у виробництво – 30 млн грн, окупити їх планують протягом п’яти років. Про це йдеться у редакційному тексті Forbes Ukraine.

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Деталі

  • Співвласник закарпатського виробника соків та фруктів «Коник» Андрій Мелеш та співзасновниця Young Business Club Яна Матвійчук запустили виробництво крафтового сидру Monbar. 
  • У виробництво інвестували 30 млн грн, окупити їх планують протягом п’яти років. 
  • Лінійка налічуватиме шість смаків напівсухого та напівсолодкого сидру. Сидр виготовляють з фруктів «Коник». 
  • Цього року планують виготовити 300 000 л. У планах – через п’ять років зайняти 80% крафтового ринку сидру та 2% загального. 
  • Серед конкурентів, які виготовляють крафтовий сидр, – Ysla, Berryland, Yablo та «Рогатий заєць». «Наша перевага у ексклюзивних смаках та якісних фруктах», – каже Мелеш.
  • До кінця квітня сидр має зʼявитись на полицях «Сільпо» та Winetime. У планах Мелеша крім роздрібних продажів співпрацювати з закладами, в подальшому – експортувати 20% продукції. 

Контекст:

Андрій Мелеш, 36, понад 17 років займався виробництвом соків прямого віджиму та вирощуванням яблук. Продукція під брендом «Коник» продається у національних торгових мережах і з 2022-го експортується у 12 країн світу. Торік виторг його компанії зріс на 63%, до 243 млн грн, прибуток потроївся, до 29 млн грн.

Ринок сидру став наступним кроком. «Не зайнята ніша, великий потенціал росту, – каже Мелеш – Люди поступово переходять з алкогольних напоїв на слабоалкогольні чи безалкогольні».

В січні 2024-го Мелеш запропонував співзасновниці Young Business Club Яні Матвійчук зробити власний сидр. Далі – три невдалі спроби отримати ліцензію, 6 місяців на розробку технології, пошук приміщення та закупівлю обладнання – і через 1,3 року продукт готовий.

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