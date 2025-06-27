Анна Вінтур залишає посаду редактора американського Vogue

Анна Вінтур залишає посаду головного редактора американського видання Vogue після більш як трьох десятиліть керівництва модним журналом, пише The Wall Street Journal . Вінтур продовжить займатися глобальними операціями Vogue та іншим контентом Condé Nast.

Ключові факти

75-річна Вінтур продовжить роботу як глобальний директор з контенту Condé Nast і глобальний редакційний директор Vogue. У своїй ролі головного директора з контенту Вінтур займається більшою частиною портфоліо Condé Nast, включаючи Vanity Fair, Glamour, Allure і GQ.

Компанія планує найняти нового керівника редакційного контенту для американського Vogue. Роджер Лінч, генеральний директор Condé Nast, сказав, що Вінтур з 2020 року працювала на трьох роботах, і для неї було б розумно відійти від Vogue у цей час. «Це дозволить їй виділити час для всіх, хто її потребує», — сказав він.

Тираж Vogue за шестимісячний період, що закінчився 31 грудня, склав близько 1,2 млн екземплярів, включаючи друковані та цифрові версії, що практично не змінилося в порівнянні з аналогічним шестимісячним періодом.

Раніше цього року Вінтур було нагороджено Президентською медаллю Свободи.

«Мені здається, що вона все ще буде дуже залучена», — сказала Тіна Браун, колишній редактор Vanity Fair і New Yorker. – Відповідати за всі свої бренди та одночасно займатися мікроменеджментом одного журналу – це дуже багато»

Контекст

За 37 років свого перебування на посаді Вінтур керувала повсякденною діяльністю американського видання і перетворилася на законодавця смаків у культурі, будуючи стосунки з великими модними будинками і просуваючи дизайнерів-початківців.

Її обличчя було невідʼємною частиною перших рядів модних показів у всьому світі, і вона допомогла надихнути персонажа Меріл Стріп у фільмі «Диявол носить Prada». Вона зробила Met Gala однією з найгучніших подій у світі моди.