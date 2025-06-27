Анна Вінтур залишає посаду редактора американського Vogue

Анна Вінтур залишає посаду головного редактора американського видання Vogue після більш як трьох десятиліть керівництва модним журналом, пише The Wall Street Journal. Вінтур продовжить займатися глобальними операціями Vogue та іншим контентом Condé Nast.
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Ключові факти
- 75-річна Вінтур продовжить роботу як глобальний директор з контенту Condé Nast і глобальний редакційний директор Vogue. У своїй ролі головного директора з контенту Вінтур займається більшою частиною портфоліо Condé Nast, включаючи Vanity Fair, Glamour, Allure і GQ.
- Компанія планує найняти нового керівника редакційного контенту для американського Vogue. Роджер Лінч, генеральний директор Condé Nast, сказав, що Вінтур з 2020 року працювала на трьох роботах, і для неї було б розумно відійти від Vogue у цей час. «Це дозволить їй виділити час для всіх, хто її потребує», — сказав він.
- Тираж Vogue за шестимісячний період, що закінчився 31 грудня, склав близько 1,2 млн екземплярів, включаючи друковані та цифрові версії, що практично не змінилося в порівнянні з аналогічним шестимісячним періодом.
- Раніше цього року Вінтур було нагороджено Президентською медаллю Свободи.
- «Мені здається, що вона все ще буде дуже залучена», — сказала Тіна Браун, колишній редактор Vanity Fair і New Yorker. – Відповідати за всі свої бренди та одночасно займатися мікроменеджментом одного журналу – це дуже багато»
Контекст
За 37 років свого перебування на посаді Вінтур керувала повсякденною діяльністю американського видання і перетворилася на законодавця смаків у культурі, будуючи стосунки з великими модними будинками і просуваючи дизайнерів-початківців.
Її обличчя було невідʼємною частиною перших рядів модних показів у всьому світі, і вона допомогла надихнути персонажа Меріл Стріп у фільмі «Диявол носить Prada». Вона зробила Met Gala однією з найгучніших подій у світі моди.
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