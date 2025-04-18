«Видавець із Західної чи Північної Європи». Томаш Фіала назвав умову, за якої готовий продати «Українську правду»

Власник видання «Українська правда» Томаш Фіала потенційно був би готовий продати видання професійному міжнародному медіа. Зокрема, одному з видавців Західної чи Північної Європи. Про це у своєму репортажі з 25-річчя «Української правди» пише «Детектор медіа» .

Ключові факти

«Зараз «Українську правду» не продаємо, і був би щасливий її втримати 21 рік, як Олена », – каже Томаш Фіала. За його словами, єдина можливість продати «Українську правду» – це знайти професійне міжнародне медіа з трек-рекордом мінімум 25 років роботи на міжнародних ринках.

», – каже Томаш Фіала. За його словами, єдина можливість продати «Українську правду» – це знайти професійне міжнародне медіа з трек-рекордом мінімум 25 років роботи на міжнародних ринках. «Я був би згоден залучити такого партнера. Але не те, що мені цього якось хочеться чи потрібно», – каже Фіала. Якщо знайдеться якийсь видавець із Західної чи Північної Європи, то це б додало якості «Українській правді» і «це теоретично можливо розглядати».

Однак в Україні немає видавців або інвесторів, у яких є «трекер» 25 років володіння незалежними медіа, зазначає Фіала.

Контекст

У травні 2021 року Томаш Фіала купив «Українську правду». «Інвестиційна компанія переконана в великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких буде рости впродовж наступних років», – зазначалося в повідомленні Dragon Capital.

Forbes Ukraine тоді оцінював угоду за російським мультиплікатором та «ірландською» формулою, відповідно, УП могла коштувати $1,4–1,8 млн або $508 200.

«З Оленою ми не торгувалися, і я думаю, що якщо би вона захотіла, то могла продати і дорожче», – казав на святуванні 25-річчя УП Томаш Фіала. Він не вважає УП бізнес-активом.

Dragon Capital також належить медіахолдинг НВ, який складається з однойменних журналу, радіостанції та інтернет-порталу, а також компанія Treeum, яка управляє сайтами Minfin.ua і finance.ua.

Завдяки синергії цих проєктів кожен із них може заробляти більше, казав Forbes Ukraine у травні 2021 року колишній співвласник видавництва «УМХ» Борис Ложкін. Це можливо за рахунок більш широкого охоплення аудиторії, яка цікава великим гравцям, що купують велику кількість рекламного інвентарю, зазначав член правління Інтернет Асоціації України Олександр Глущенко.