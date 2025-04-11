Антимонопольний комітет дозволив ОККО орендувати 38 АЗС мережі KLO

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «ОККО-Драйв» отримати контроль над активами компаній «Автобансервіс», «Блиставиця», «Інтелтранс-С», «КЛО» та «Клеон-Ойл» через оренду 38 автозаправних станцій (АЗС) мережі KLO. Про це йдеться у повідомленні відомства від 11 квітня.

Деталі

Крім того, АМКУ розглядає справу щодо оренди «ОККО-Драйв» ще 19 АЗС KLO, які належать компаніям «Автобансервіс», «КЛО» та «Джинджер-С».

У разі схвалення цих угод ОККО контролюватиме 57 АЗС KLO в Києві та Київській області.

Контекст

Мережа KLO наразі налічує понад 70 АЗС у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Чернівецькій і Львівській областях. Станції пропонують широкий вибір пального, фастфуд, товари та додаткові послуги.

Мережа ОККО, що належить OKKO Group (концерн «Галнафтогаз»), є однією з найбільших в Україні та налічує 411 АЗС. Компанія також розвиває заклади харчування, має лабораторії для контролю якості пального та об’єднує понад 10 бізнесів у різних сферах, зокрема енергетиці, ритейлі, агросекторі та девелопменті. У жовтні стало відомо, що співвласник ОККО Віталій Антонов разом із СЕО компанії Василем Даниляком розпочали будівництво гірського курорту в Карпатах вартістю $1,5 млрд.