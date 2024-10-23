ОККО Group починає будувати гірський курорт у Карпатах за $1,5 млрд

ОККО Group Віталія Антонова побудує новий всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort, йдеться в пресрелізі компанії. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ, Львівської області. Термін будівництва – 15 років.

Ключові факти

Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га – для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км із 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри. Тут з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км). Також буде побудовано 25 готелів на 5500 номерів.

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Уже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги, йдеться в пресрелізі.

В першій черзі передбачені також 10 лижних трас завдовжки 13 км із 50 га засніження та два крісельні витяги. На території 20 га першої черги курорту побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами.

Першу чергу курорту поділили на два етапи, розповів СЕО групи компаній OKKO Василь Даниляк. «До кінця 2026 року побудуємо Welcome-центр, паркінг, першу чергу системи засніження, гондолу», – каже він.

Бюджет першої черги – близько $100 млн, із них $30 млн – система засніження, розповів Даниляк.

Завершення будівництва першої черги планується у 2028–2029 роках, вказано в пресрелізі.

Проєкт гірського курорту GORO Mountain Resort від ОККО Group Фото надано пресслужбою Проєкт гірського курорту GORO Mountain Resort від ОККО Group Фото надано пресслужбою Попередній слайд Наступний слайд

Друга черга – 60 км лижних трас, одна гондола і вісім підйомників. Цю частину проєкту з бюджетом $400 млн будуватимуть чергами, повідомив Даниляк.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів. «Ми вже підписали угоду про перші кредити з ПУМБ, домовляємось з експортно-кредитними агентствами Австрії, Італії, Франції», – каже Даниляк.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором. «У проєкті два акціонери: 70% у Віталія Антонова і 30% у мене», – розповів Даниляк.

Девелопментом та будівництвом нерухомості на території GORO Mountain Resort займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development.

Контекст

ОККО Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, ПЕК, ритейлу, девелопменту та будівництва, агросекстору, енергетики, сервісних та інших послуг.

Флагманським бізнесом групи є найбільша паливна мережа в Україні під брендом ОККО з 410 АЗК. Зараз розвиває нові напрями – виробництво і зберігання електроенергії, будівництво біоетанольного заводу та агробізнес.