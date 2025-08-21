Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента Дональда Трампа державним суддею за шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть. Про це пише Associated Press . Штраф, який із відсотками сягав $527 млн, включав $355 млн основної суми та додаткові санкції для керівників Trump Organization, зокрема синів Трампа, Еріка та Дональда-молодшого.

Деталі

При цьому суд підтвердив попередні висновки, що Трамп протягом багатьох років завищував вартість своєї нерухомості для підтримки сімейного бізнесу. Хоча суд скасував штраф, Трампу та його двом старшим синам заборонено обіймати керівні посади в корпораціях протягом кількох років.

Рішення винесла колегія з п’яти суддів Апеляційного відділення середнього рівня Нью-Йорка, яка була глибоко розділеною, видавши 323 сторінки думок без єдиної більшості. Двоє суддів визнали позов генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс обґрунтованим, але назвали штраф надмірним, порушенням Восьмої поправки Конституції США.

Інший суддя розкритикував попереднє рішення суду, стверджуючи, що мета штрафу полягала в політичній атаці на Трампа, а не в захисті ринкової чесності. Апеляційний суд залишив можливість оскарження у найвищому суді штату, призупинивши виконання інших покарань, доки Трамп не розмістив заставу в $175 млн.

Трамп назвав рішення «повною перемогою» у соцмережах, заявивши, що воно захищає бізнес у Нью-Йорку. Його адвокати стверджували, що фінансові звіти не були шахрайськими через застереження про відсутність аудиту, а позичальники самостійно оцінювали дані.

Контекст

У 2014 році генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс розпочала розслідування діяльності Trump Organization. Позов базувався на звинуваченнях у шахрайстві через завищення вартості активів, зокрема розміру пентхауса в Trump Tower, для отримання вигідних умов від кредиторів та страховиків. Після тривалого судового процесу в січні 2024 року суддя Артур Енгорон визнав Трампа винним.