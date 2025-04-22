Сини Трампа заходять у майнінг біткоїнів із партнерами сумнівної репутації – Bloomberg

Сини президента США Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший створили компанію з майнінгу біткоїнів – American Bitcoin. Партнером проєкту стала публічна компанія Hut 8, керівники якої раніше співпрацювали з інвесторами, причетними до незаконних фінансових схем, пише Bloomberg .

Деталі

American Bitcoin стала частиною Hut 8 Corp. після угоди, оголошеної 31 березня. Hut 8 передала свої комп’ютери для майнінгу в обмін на 80% акцій нової структури. Ерік Трамп став головним стратегічним директором American Bitcoin, а сама компанія планує вихід на біржу.

Очільники Hut 8 – Ашер Генут і Майкл Хо – до 2023 року керували компанією US Bitcoin, створеною за участі інвесторів Марка Гроссмана та Джона Стетсона. У 2018 році SEC звинуватила цих інвесторів у незаконному просуванні та маніпуляціях із «пенні-стокс» . Справу врегулювали без визнання вини, але з фінансовими санкціями.

. Справу врегулювали без визнання вини, але з фінансовими санкціями. У 2022-му US Bitcoin також стала обʼєктом розслідування в Массачусетсі за продаж незареєстрованих цінних паперів. Компанія погодилася на штраф у $1 млн і підписала угоди з іншими регуляторами, зокрема Меріленда і Вірджинії.

Реагуючи на це, Hut 8 виключила згаданих інвесторів із числа акціонерів, запропонувала їм викуп і поінформувала регуляторів кількох штатів про ці дії.

Попри те, що жодних доказів причетності Еріка та Дональда Трампа-молодшого до регуляторних проблем немає, сама поява їхніх імен поряд із минулими конфліктами навколо Hut 8 і US Bitcoin додає чутливості до проєкту. На ринку криптомайнінгу, де конкуренція зростає, а регулювання посилюється, подібні історії стають лакмусовим папірцем для інвесторів і державних органів, зазначило агентство.

Контекст

Вихід родини Трампів у криптовалютний сектор збігається з обіцянкою Дональда Трампа зробити США «беззаперечною біткоїн-супердержавою». Останніми місяцями Трампи активно інвестують у цифрові активи. Ерік Трамп наголошує, що їхній інтерес до криптовалют – це альтернатива традиційній фінансовій системі, яка, за його словами, створювала перешкоди для їхньої родини.

Угода з Hut 8, попри суперечливі зв’язки її керівників, може стати кроком до масштабного розширення їхнього впливу в криптоіндустрії, хоча репутаційні ризики залишаються.