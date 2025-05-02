Apple оцінила втрати від мит Трампа у першому кварталі у $900 млн

Apple витратила $900 млн у першому кварталі 2025 року через підвищення мит Трампом. Про це пише TechCrunch 1 травня.
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Деталі
- Хоча додаткові витрати в розмірі майже $1 млрд на користь уряду не можна недооцінювати, масштаб Apple настільки великий, що один аналітик під час конференц-дзвінка щодо квартальних результатів назвав цей удар несподівано незначним.
- Apple повідомила про дохід за перший квартал у розмірі $95,4 млрд. Незважаючи на сплату мит, компанія зафіксувала прибуток на акцію в розмірі $1,65, що стало рекордом для першого кварталу.
- Головне питання, яке турбує користувачів техніки та технологічні стартапи, що надають перевагу оснащенню співробітників комп’ютерами Mac, – чи передбачає Тім Кук підвищення цін через триваючі тарифи. Зазначається, що наразі, це малоймовірно.
- На пряме запитання про підвищення цін через тарифи Кук відповів, що наразі «немає що оголошувати». Він пояснив, що Apple збільшила імпорт iPhone з Індії, а не з Китаю, що дозволило зменшити вплив тарифів. Щодо Mac, більша їх частина тепер виробляється у В’єтнамі.
- Пристрої, виготовлені в Китаї, переважно постачаються клієнтам Apple за межами США.
- Найбільше тарифне навантаження, за словами Кука, припало на бізнес AppleCare та аксесуари – тобто запасні частини для ремонту пристроїв за гарантією та продукти, як-от чохли для iPhone. Для цих напрямів тарифна ставка склала «щонайменше 145%».
- Кук зазначив, що Apple постраждала менше, ніж могла б. Це пояснюється тим, що продукти компанії, включно з iPhone, Mac, iPad, Apple Watch і Vision Pro, наразі не підпадають під «глобальні взаємні тарифи», поки Міністерство торгівлі США проводить розслідування щодо впливу тарифів на імпорт напівпровідників та продуктів, які їх використовують.
Контекст
США становлять 28% від 232,1 млн iPhone, проданих у світі в 2024 році, повідомляє International Data Corporation.
Попри те, що Apple, вартість якої досягає $3 трлн, десятиліттями інвестувала в Китай як головну виробничу базу, загострення торгової війни змушує компанію шукати альтернативні ланцюги постачання.
Фінальне складання iPhone – лише частина процесу, адже Apple й надалі значною мірою залежить від китайських постачальників комплектуючих. У 2023 році компанії Foxconn і Tata почали імпортувати набори компонентів із Китаю для нарощування виробництва смартфонів в Індії.
Після впровадження нових мит, які скоротили ринкову капіталізацію Apple на $700 млрд, компанія терміново переорієнтувала частину поставок – почала експортувати зібрані в Індії iPhone до США, аби уникнути зростання тарифних ставок.
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