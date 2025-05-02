Apple оцінила втрати від мит Трампа у першому кварталі у $900 млн

Apple витратила $900 млн у першому кварталі 2025 року через підвищення мит Трампом. Про це пише TechCrunch 1 травня.

Деталі

Хоча додаткові витрати в розмірі майже $1 млрд на користь уряду не можна недооцінювати, масштаб Apple настільки великий, що один аналітик під час конференц-дзвінка щодо квартальних результатів назвав цей удар несподівано незначним.

Apple повідомила про дохід за перший квартал у розмірі $95,4 млрд. Незважаючи на сплату мит, компанія зафіксувала прибуток на акцію в розмірі $1,65, що стало рекордом для першого кварталу.

Головне питання, яке турбує користувачів техніки та технологічні стартапи, що надають перевагу оснащенню співробітників комп’ютерами Mac, – чи передбачає Тім Кук підвищення цін через триваючі тарифи. Зазначається, що наразі, це малоймовірно.

На пряме запитання про підвищення цін через тарифи Кук відповів, що наразі «немає що оголошувати». Він пояснив, що Apple збільшила імпорт iPhone з Індії, а не з Китаю, що дозволило зменшити вплив тарифів. Щодо Mac, більша їх частина тепер виробляється у В’єтнамі.

Пристрої, виготовлені в Китаї, переважно постачаються клієнтам Apple за межами США.

Найбільше тарифне навантаження, за словами Кука, припало на бізнес AppleCare та аксесуари – тобто запасні частини для ремонту пристроїв за гарантією та продукти, як-от чохли для iPhone. Для цих напрямів тарифна ставка склала «щонайменше 145%».

Кук зазначив, що Apple постраждала менше, ніж могла б. Це пояснюється тим, що продукти компанії, включно з iPhone, Mac, iPad, Apple Watch і Vision Pro, наразі не підпадають під «глобальні взаємні тарифи», поки Міністерство торгівлі США проводить розслідування щодо впливу тарифів на імпорт напівпровідників та продуктів, які їх використовують.

Контекст

США становлять 28% від 232,1 млн iPhone, проданих у світі в 2024 році, повідомляє International Data Corporation.

Попри те, що Apple, вартість якої досягає $3 трлн, десятиліттями інвестувала в Китай як головну виробничу базу, загострення торгової війни змушує компанію шукати альтернативні ланцюги постачання.

Фінальне складання iPhone – лише частина процесу, адже Apple й надалі значною мірою залежить від китайських постачальників комплектуючих. У 2023 році компанії Foxconn і Tata почали імпортувати набори компонентів із Китаю для нарощування виробництва смартфонів в Індії.

Після впровадження нових мит, які скоротили ринкову капіталізацію Apple на $700 млрд, компанія терміново переорієнтувала частину поставок – почала експортувати зібрані в Індії iPhone до США, аби уникнути зростання тарифних ставок.