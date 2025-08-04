Apple розробляє новий ШІ-сервіс, який відповідатиме на запитання користувачів, використовуючи дані з інтернету. Про це 3 серпня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

На початку 2025 року компанія сформувала команду «Відповіді, знання та інформація» для розробки інструменту, що забезпечуватиме пошук інформації в інтернеті та відповіді на запитання користувачів.

Зазначаться, що цей крок знаменує зміну підходу Apple: у 2024 році компанія представила Apple Intelligence, інтегрувавши ChatGPT від OpenAI у Siri, оскільки ефективність власних чатботів викликала сумніви.

Проте через популярність подібних рішень Apple вирішила створити власний ШІ-сервіс для пошуку. Чатбот може стати окремим застосунком або інтегруватися в Siri, Spotlight і Safari, пише видання.

Проєкт очолив Роббі Уокер, який раніше відповідав за розвиток Siri. Apple відкрила вакансії для фахівців із пошукових алгоритмів та розробки рушіїв для посилення команди.

Контекст

Протягом кількох років Apple намагалася вдосконалити розмовні функції Siri, але не знайшла відповідної технології. Понад рік тому команда, що відповідала за взаємодію Siri з користувачами, була переведена з підрозділу штучного інтелекту до групи, яка займається програмними інтерфейсами.

Хоча в червні 2024 року Apple оголосила про «нову еру» для Siri під час презентації платформи Apple Intelligence, повна переробка програмного забезпечення так і не була завершена, а оновлення обмежилися косметичними змінами.

У червні 2025 року акціонери подали колективний позов проти Apple, звинувативши компанію в шахрайстві з цінними паперами через перебільшення досягнень у сфері штучного інтелекту. Позов стверджує, що Apple применшила час, потрібний для впровадження передового ШІ в Siri, що призвело до падіння продажів iPhone та вартості акцій, завдавши акціонерам збитків на сотні мільярдів доларів. Позов стосується періоду до 9 червня, коли Apple анонсувала нові функції та незначні покращення ШІ, які не виправдали очікувань.