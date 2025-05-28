OpenAI досліджує можливість входу користувачів у сторонні додатки за допомогою облікового запису ChatGPT, йдеться у повідомленні компанії. Зараз OpenAI вивчає інтерес розробників до інтеграції цієї функції у їхні додатки.

Деталі

ChatGPT стрімко стає однією з найбільших споживацьких платформ у світі, налічуючи близько 600 млн активних користувачів щомісяця. Щоб скористатися цією популярністю, OpenAI прагне розширити присутність у таких сферах, як онлайн-шопінг, соціальні мережі та персональні пристрої.

Функція «Увійти через ChatGPT» може допомогти OpenAI конкурувати з технологічними гігантами, такими як Apple, Google і Microsoft, які пропонують широкий спектр онлайн-послуг, зокрема швидкий вхід у сторонні додатки.

Цього місяця OpenAI запустила попередню версію функції «Увійти через ChatGPT» для розробників у Codex CLI – інструменті з відкритим кодом для роботи з ШІ в терміналах.

Функція дозволяє підключати облікові записи ChatGPT Free, Plus або Pro до API. Користувачам Plus пропонують $5 у кредитах API, а Pro – $50.

OpenAI цікавиться інтеграцією функції входу з різними компаніями. Форма для розробників запитує інформацію про розмір аудиторії додатків – від невеликих компаній із менш ніж 1000 тижневих користувачів до платформ із понад 100 млн.

Також розробників просять вказати, як вони монетизують функції ШІ та чи є вони клієнтами API OpenAI.

Генеральний директор Сем Альтман у 2023 році згадував про можливе впровадження функції «Увійти через OpenAI» у 2024 році. У 2025 році компанія, схоже, серйозніше працює над цією можливістю.

Невідомо, коли функція стане доступною для користувачів ChatGPT і скільки компаній приєдналися до проєкту.

Контекст

ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, стрімко набув популярності, залучивши 1 млн користувачів за 5 днів і 100 млн за два місяці. Станом на лютий 2025 року платформа налічує 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів, які генерують понад 1 млрд запитів щодня. Лідерами за кількістю користувачів є США (19%), Індія (7%) і Бразилія (5%).

У травні 2024 року OpenAI представила мультимодальну модель GPT-4o, яка обробляє текст, зображення та аудіо, підвищуючи універсальність ChatGPT. У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що створює аналітичні звіти за 5-30 хвилин. GPT Store дозволяє створювати власні чат-боти без програмування – уже опубліковано понад 3 млн таких ботів. У березні 2025 року GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, згенерувала 700 млн зображень за тиждень.

У 2024 році дохід OpenAI від ChatGPT склав $3,7 млрд, прогноз на 2025 рік – $11 млрд. Оцінка компанії досягла $157 млрд.