Акціонери подали до суду на Apple в рамках колективного позову про шахрайство з цінними паперами, звинувативши компанію в перебільшенні своїх досягнень у сфері штучного інтелекту, що призвело до значних фінансових втрат. Про це пише NBC News 21 червня.
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Деталі
- Позов стосується акціонерів, які зазнали збитків на сотні мільярдів доларів після того, як Apple представила оновлення продуктів, але залишила зміни в штучному інтелекті обмеженими, пише видання.
- Акціонери стверджують, що Apple применшила час, необхідний для впровадження передового штучного інтелекту в голосовий асистент Siri, що негативно позначилося на продажах iPhone та вартості акцій.
- Позов охоплює період до 9 червня, коли Apple анонсувала нові функції та естетичні покращення для своїх продуктів, але внесла лише незначні зміни в ШІ. Apple не відповіла на запити щодо коментарів.
- Генеральний директор Тім Кук, фінансовий директор Кеван Парек та колишній фінансовий директор Лука Маестрі також є відповідачами у справі, поданій до федерального суду в Сан-Франциско.
- Акціонери, очолювані Еріком Такером, зазначили, що на конференції розробників у червні 2024 року Apple створила враження, ніби ШІ буде ключовим елементом iPhone 16 завдяки запуску Apple Intelligence для покращення Siri.
- Проте, за їхніми словами, компанія не мала робочого прототипу ШІ-функцій Siri і не могла обґрунтовано вважати, що вони будуть готові для iPhone 16.
- Акціонери заявили, що правда почала відкриватися 7 березня, коли Apple перенесла оновлення Siri на 2026 рік, а розчарування посилилося після конференції розробників 9 червня, коли оцінка прогресу в ШІ не виправдала очікувань аналітиків.
- Від рекордного максимуму 26 грудня 2024 року акції Apple втратили майже чверть своєї вартості, що призвело до зменшення ринкової капіталізації приблизно на $900 млрд.
Контекст
Протягом кількох років Apple намагалася розширити розмовні можливості Siri, але не змогла знайти відповідну технологію. Понад рік тому компанія перевела команду, відповідальну за взаємодію Siri з користувачами, з підрозділу штучного інтелекту до групи, що займається програмними інтерфейсами.
Незважаючи на заяву Apple про «нову еру» для Siri, оголошену під час презентації платформи штучного інтелекту в червні 2024 року, компанія ще не завершила повну переробку програмного забезпечення. Оновлення, пов’язані з Apple Intelligence, були переважно косметичними.
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