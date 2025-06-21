Акціонери подали до суду на Apple в рамках колективного позову про шахрайство з цінними паперами, звинувативши компанію в перебільшенні своїх досягнень у сфері штучного інтелекту, що призвело до значних фінансових втрат. Про це пише NBC News 21 червня.

Деталі

Позов стосується акціонерів, які зазнали збитків на сотні мільярдів доларів після того, як Apple представила оновлення продуктів, але залишила зміни в штучному інтелекті обмеженими, пише видання.

Акціонери стверджують, що Apple применшила час, необхідний для впровадження передового штучного інтелекту в голосовий асистент Siri, що негативно позначилося на продажах iPhone та вартості акцій.

Позов охоплює період до 9 червня, коли Apple анонсувала нові функції та естетичні покращення для своїх продуктів, але внесла лише незначні зміни в ШІ. Apple не відповіла на запити щодо коментарів.

Генеральний директор Тім Кук, фінансовий директор Кеван Парек та колишній фінансовий директор Лука Маестрі також є відповідачами у справі, поданій до федерального суду в Сан-Франциско.

Акціонери, очолювані Еріком Такером, зазначили, що на конференції розробників у червні 2024 року Apple створила враження, ніби ШІ буде ключовим елементом iPhone 16 завдяки запуску Apple Intelligence для покращення Siri.

Проте, за їхніми словами, компанія не мала робочого прототипу ШІ-функцій Siri і не могла обґрунтовано вважати, що вони будуть готові для iPhone 16.

Акціонери заявили, що правда почала відкриватися 7 березня, коли Apple перенесла оновлення Siri на 2026 рік, а розчарування посилилося після конференції розробників 9 червня, коли оцінка прогресу в ШІ не виправдала очікувань аналітиків.

Від рекордного максимуму 26 грудня 2024 року акції Apple втратили майже чверть своєї вартості, що призвело до зменшення ринкової капіталізації приблизно на $900 млрд.

Контекст

Протягом кількох років Apple намагалася розширити розмовні можливості Siri, але не змогла знайти відповідну технологію. Понад рік тому компанія перевела команду, відповідальну за взаємодію Siri з користувачами, з підрозділу штучного інтелекту до групи, що займається програмними інтерфейсами.

Незважаючи на заяву Apple про «нову еру» для Siri, оголошену під час презентації платформи штучного інтелекту в червні 2024 року, компанія ще не завершила повну переробку програмного забезпечення. Оновлення, пов’язані з Apple Intelligence, були переважно косметичними.