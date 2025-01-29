Apple та SpaceX впровадять технологію Starlink у iPhone – Bloomberg

Apple співпрацює з компанією SpaceX та оператором T-Mobile, щоб запровадити підтримку мережі Starlink для користувачів iPhone. Про це 29 січня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

27 січня, «практично непомітно для публіки», за даними видання, було випущено оновлення програмного забезпечення з функцією бета-тестування підтримки Starlink. До програми бета-тестування підключено лише обмежену кількість iPhone.

У рамках тестування перші користувачі отримали від T-Mobile текстові повідомлення, в яких говорилося: «Ви знаходитеся в бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер ви можете залишатися на зв’язку через текстові повідомлення через супутник практично з будь-якої точки світу. Щоб почати користуватися – оновіть до iOS 18.3».

Як пояснює Bloomberg, це працюватиме наступним чином: коли iPhone перебуває поза зоною стільникового зв’язку, він намагатиметься підключитися до супутників SpaceX. Через супутниковий зв’язок можна буде надсилати лише текстові повідомлення. Використовувати можливості супутникового зв’язку неможливо в районах, де є доступ до мобільної мережі.

SpaceX та T-Mobile заявили, що в майбутньому планують розширити програму на передачу даних і голосові дзвінки.

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Контекст

У 2023 році компанія SpaceX анонсувала запуск мобільної послуги Direct to Cell через супутникову мережу Starlink.

Супутники Starlink, оснащені функцією direct-to-cell, мають вдосконалений модем eNodeB, який виконує роль стільникової вежі в космосі. Це забезпечує інтеграцію в мережу, схожу на роботу стандартного роумінгового партнера. Послуга Direct to Cell дозволяє забезпечити звʼязок у віддалених регіонах. Сервіс працює з існуючими LTE телефонами в будь-якому місці, де є видимість неба. Для використання не потрібні зміни в апаратному забезпеченні, програмному забезпеченні чи додаткових застосунках, що забезпечує безперебійний доступ до текстових повідомлень, голосових дзвінків і передачі даних.