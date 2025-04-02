АРМА розірвало договір з управителем активами «Моршинська» і розпочинає відбір оцінювача

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) розірвало договір з компанією «Карпатські мінеральні води», яка управляла «Моршинською». Про це повідомила пресслужба агентства 2 квітня.

Деталі

Причиною розірвання договору стала відмова компанії виконувати його умови через законодавчі обмеження, заявили в АРМА. Зокрема, це пов’язано з необхідністю узгодження дій із підсанкційними особами – власником арештованого активу, а також із затягуванням процесу отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України.

АРМА готує документи для нового конкурсу з відбору оцінювача арештованого активу. Оголошення про нього відбудеться вже завтра, заявили в агентстві. Це дозволить провести актуальну оцінку з рецензуванням.

Зазначається, що усі охочі, хто відповідає кваліфікаційним вимогам, зможуть подати заявки на участь у відборі оцінювача. Паралельно АРМА розпочне конкурс із пошуку нового управителя. Першим етапом стане збір ринкових консультацій, який проведуть на офіційному сайті агентства.

В агентстві додали, що після завершення незалежної оцінки, консультацій із ринком, а також визначення критеріїв і вимог до учасників, актив буде виставлено на продаж через платформу Prozorro.

Контекст

Наприкінці 2022 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) наклало арешт на корпоративні права російських акціонерів холдингу IDS Ukraine. До складу холдингу входять «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», «Миргородський завод мінеральних вод», дистриб’ютор IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Серед акціонерів – Михайло Фрідман та його партнери, пов’язані з «Альфа-груп». Їхня частка в компанії спочатку становила 55,8%, але згодом зменшилася до 49,99%.

Шевченківський районний суд Києва передав корпоративні права IDS Ukraine в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У лютому 2023 року за результатами конкурсу управителем арештованих активів стала компанія «Карпатські мінеральні води», що належить підприємцю Сергію Устенку. На його заводі в селі Струтин на Львівщині, крім мінеральної води «Карпатська Джерельна», виробляють солодку воду «Соковинка» та енергетик Dragon. Компанія входить до трійки лідерів на ринку мінеральної та бутильованої води в Україні.

У листопаді 2022 року детектив БЕБ звернувся до Шевченківського райсуду з питанням, чи може АРМА самостійно призначати та звільняти генерального директора заводу «Оскар». Лише в кінці травня 2023 року суд роз’яснив, що АРМА має повне право одноосібно управляти «Оскаром», включно з призначенням чи звільненням гендиректора. У компанії IDS Ukraine вважають, що це суперечить закону про АРМА, і вбачають у рішенні суду вплив «Карпатських мінеральних вод», звинувачуючи їх у рейдерстві.

«Договір із нами так і не уклали, тож «Карпатські мінеральні води» не мають жодного впливу на оперативне управління активами», – заявив у червні 2023 року в інтерв’ю Forbes Ukraine власник компанії Сергій Устенко.

Генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук в інтерв’ю Forbes Ukraine у серпні 2024 року зазначив, що призначення прямим конкурентом управителем активу суперечить практикам АРМА та європейським аналогам. «Жоден дрібніший гравець ринку, отримавши в управління лідера, не зацікавлений у його розвитку», – підкреслив він. За його словами, справа досі перебуває на розгляді в Антимонопольному комітеті України.