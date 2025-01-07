АРМА обрало продавця для російського нафтового танкера Nika Spirit, який блокував Керченську протоку

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало ТОВ «Ю.БІЗ» організатором торгів для продажу арештованого російського танкера Nika Spirit. Рішення ухвалено 7 січня на засіданні Конкурсної комісії, йдеться у повідомленні агентства. У листопаді 2018 року це судно використовувалося для блокування Керченської протоки.

Деталі

Обраний реалізатор має організувати незалежну оцінку російського танкера.

Після цього актив виставлять на продаж через електронну систему Прозорро.Продажі, йдеться в повідомленні АРМА.

Контекст

У липні 2019 року СБУ затримала російський танкер «Nika Spirit» у порту Ізмаїл. Раніше відомий як «Neyma», він був ідентифікований як учасник блокування Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли російські прикордонники захопили українські військові кораблі та 24 членів екіпажу, повідомила пресслужба відомства. Під час затримання СБУ провела обшук судна, вилучила документи та допитала екіпаж.

Приморський районний суд Одеси визнав танкер речовим доказом і наклав на нього арешт.

У січні 2023 року АРМА оголосило про початок продажу арештованого танкера через систему «Прозорро.Продажі» для забезпечення прозорого й конкурентного процесу.

4 листопада 2024 року Дніпровський районний суд Києва надав дозвіл на реалізацію танкера.