Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало відкритий конкурс для пошуку управителя активами підприємства «Ромєрм», відомого як виробник напівфабрикатів під ТМ «Єрмоліно». Про це повідомила пресслужба АРМА 9 липня.

Деталі

Оціночна вартість комплексу становить понад 558 млн грн, а підприємство оснащене сучасним німецьким та італійським обладнанням і має ліцензію на виробництво та дистрибуцію.

Конкурсні пропозиції приймаються до 23 липня аукціон відбудеться того ж дня о 13:12, повідомила пресслужба АРМА.

У нацагенстві зазначили, що перед організацією конкурсу були певні труднощі, зокрема: екологічнимі ризики та спроби шахрайства, що призвела до кримінального провадження через підробку документів.

Завдяки співпраці з Урядом, Міністерством екології, Держпродспоживслужбою та Південно-Східним МТУ АРМА вдалося усунути загрози та зберегти актив для подальшого управління, заявили в АРМА.

Запуск виробництва під новим управителем сприятиме продовольчій безпеці регіону, створенню до 1000 робочих місць та наповненню місцевих і державних бюджетів, підсумували в АРМА.

Умови участі та деталі конкурсу доступні на платформі Prozorro.

Контекст

У серпні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештував активи компанії, що працювала під брендом «Єрмоліно». Серед заарештованого – корпоративні права та виробничі обʼєкти загальною вартістю понад 350 млн грн. Слідство встановило, що у 2019–2021 роках посадовці компанії використовували транзитно-конвертаційні схеми для ухилення від сплати податків, що завдало державі збитків на понад 150 млн грн.

Бенефіціаром бізнесу виявився громадянин рф Ілля Алєксандров, який також має громадянство Мальти. Через компанію «Ромєрм» він володів 70% корпоративних прав українського підприємства. У вересні 2022 року суд ухвалив рішення про передачу цих активів в управління АРМА.