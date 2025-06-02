На території санаторіїв «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» у Закарпатській області, які перебувають під управлінням Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), виявлено незаконне виробництво мінеральної води. Про це повідомила пресслужба агентства 2 червня.

Деталі

Представники Центрального апарату АРМА провели перевірку арештованих активів цих санаторіїв. За результатами огляду зафіксовано низку порушень, про які повідомлено правоохоронні органи.

Зокрема, на території санаторію «Поляна» компанії ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» та ТОВ «Кришталеве джерело» незаконно організували розлив мінеральної води. Ці компанії мали договір про спільну діяльність із власником арештованого майна.

ТОВ «АКВА-ПОЛЯНА» понад півтора року не виконує судове рішення про звільнення приміщення цеху розливу та його повернення власнику, а ТОВ «Кришталеве джерело» намагається отримати контроль над активом, беручи участь у конкурсі на управителя, стверджують в АРМА.

Майновий комплекс санаторію «Поляна», оцінений у 32,7 млн грн, передано в управління АРМА за рішеннями Печерського районного суду м. Києва. Хоча деякі ухвали про арешт скасовувалися, АРМА щоразу ініціювало їх поновлення.

Актив двічі виставлявся на конкурс через систему Prozorro, але торги не відбулися через порушення вимог законодавства учасниками. Наразі оголошено новий конкурсний відбір.

У санаторії «Сонячне Закарпаття» також виявлено незаконний розлив мінеральної води, який здійснюють особи, пов’язані з ТОВ «Рекреаційні технології». Крім того, за словами відомства, представникам АРМА обмежували доступ до приміщень, що є порушенням судового рішення та перешкоджанням діяльності агентства. АРМА звернулося до правоохоронних органів щодо цих порушень.

Активи санаторію «Сонячне Закарпаття» також передано в управління АРМА за рішенням Печерського районного суду. Наразі агентство очікує результати оцінки активів та готує документи для оголошення конкурсу на управителя через систему Prozorro.

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Контекст

У жовтні 2024 року ДБР викрило масштабну схему незаконного видобутку мінеральної води, зокрема марок «Лужанська», «Поляна Квасова», «Поляна Купель» і «Шаянська», на території санаторіїв Закарпатської області.

За даними слідства, один із заступників голови профспілок України у змові з керівниками державних і приватних санаторіїв організував незаконний видобуток і комерційну реалізацію мінеральної води.

Схема приносила прибуток кільком приватним виробникам, які отримували преференції для закупівлі води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її розливу та продажу в торговельних мережах.

Мінеральну воду відпускали за заниженими цінами та без дотримання встановлених лімітів, що завдало державі значних фінансових збитків.