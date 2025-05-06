АРМА шукає оцінювачів і управителів для заарештованих активів Костянтина Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосила конкурси для відбору управителів та оцінювачів заарештованих активів, пов’язаних із бізнесменом Костянтином Жеваго. Про це йдеться у повідомленні нацагенства від 6 травня.

Деталі

Хоча офіційно ім’я власника активів не розкривається, низка ознак, зокрема фото у повідомленні АРМА та перелік майна, вказують на підсанкційного Жеваго, який наразі перебуває за кордоном.

Фотоколаж: АРМА

Що це за активи

Корпоративні права 28 компаній, що працюють у різних галузях економіки, таких як нерухомість, будівництво, агропромисловий сектор, фінансові послуги та енергетика;

Сім спиртових заводів, розташованих по всій Україні: Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іваньківський, Тхорівський, Борщівський і Воютицький;

121 об’єкт нерухомості, що знаходяться в Києві, а також у Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях;

99 транспортних засобів.

Зазначається, що команда агентства вже завершила повну інвентаризацію та детальний огляд усіх зазначених об’єктів. Голова АРМА Олена Дума наголосила, що цей список активів є одним із найбільш масштабних в історії агентства.

Наступним етапом стане проведення ринкових консультацій для визначення оптимальних умов управління та оцінки майна. Після цього буде проведено відбір оцінювача, який визначить ринкову вартість активів. Лише після завершення оцінки повна інформація про активи, включно з їхньою вартістю, буде оприлюднена на платформі Prozorro для забезпечення прозорості процесу, повідомили у нацагенстві.

Контекст

Відносини між бізнесменом Костянтином Жеваго та президентом Володимиром Зеленським зіпсувалися невдовзі після перемоги останнього на виборах 2019 року. За інформацією джерел, близьких до переговорів, та самого Жеваго, він відхилив пропозицію Офісу президента щодо погашення боргів, що залишилися після краху банку «Фінанси та Кредит».

У відповідь Генеральна прокуратура України оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про махінації з банком. Проте в 2023 році Верховний суд Франції в Парижі відхилив запит України про екстрадицію бізнесмена.

Конфлікт загострився 12 лютого 2025 року, коли Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила проти Жеваго довічні санкції. Офіційні причини не розголошувалися, але, за даними Forbes Ukraine з правоохоронних джерел, компанії Жеваго «АвтоКрАЗ» і «Росава» нібито поставили до Росії продукцію на 7,5 млрд грн, частину з якої направили на окуповані території Донецької та Луганської областей.

На початку березня 2025 року Печерський районний суд Києва передав в управління АРМА 49,5% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), ключового активу компанії Ferrexpo, де Жеваго володіє 49,3% акцій. Серед інших акціонерів – One Fin Capital (3,8%), Interactive Brokers (3,2%), BlackRock (3%) та UBS (2,6%). Арешт активів відбувся в рамках розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо розтрати Жеваго $113 млн із банку «Фінанси та Кредит».

Однак АРМА ще не взяла цей актив в управління. Як пояснила голова агентства Олена Дума, для цього необхідно внести зміни до законодавства.