Асканія вкладе $2 млн у будівництво басейну для засніження і встановлення крісельного підйомника в «Протасів Яр» у Києві /Shutterstock
Новини
«Асканія» планує інвестувати $2 млн у «Протасів Яр» у Києві. Що там побудують

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Перший гірськолижний комплекс Києва «Протасів Яр» працює з 1998 року. «Асканія» купила його в 2008-му. Фото Shutterstock

Група «Асканія» планує інвестувати в гірськолижний спорткомплекс «Протасів Яр» у Києві $2 млн, розповів СЕО Сергій Жила в інтерв’ю для Forbes Ukraine. Гроші підуть на будівництво басейну для засніження і встановлення крісельного підйомника.

  • «Асканія» планує побудувати в «Протасів Яр» охолоджувальний басейн, з якого братиме воду для снігових гармат, і встановити крісельний підйомник, розповідає Жила.
  • Завдяки басейну комплекс зможе швидше засніжувати спуски. «За перші 3–5 морозних днів можна буде робити снігову подушку», – говорить Жила. За його словами, це дасть змогу продовжити сезон катання на місяць. 
  • Подальші інвестиції – встановлення крісельного підйомника. Нині у «Протасовому» встановлено два бугельні підйомники.
  • Орієнтир будівництва басейну – два роки, через один сезон після його завершення – встановлення підйомника. 
  • Інвестиції в басейн, підйомник і всі супутні витрати – до $2 млн, говорить Жила. Ключову суму візьмуть із прибутку комплексу, решту дофінансує група, розповів Жила.
  • У 2024-му виторг «Протасів Яр» зріс на 18,4%, до 1,9 млн грн, за даними YouControl. Але це приблизно вдвічі менше виторгу у 2021 і 2022 роках, який становив понад 4 млн грн, випливає з даних YouControl.

Контекст

Група компаній «Асканія» – багатопрофільний український холдинг, який об’єднує 12 напрямів діяльності. Власники – Валерій і Сергій Горбані. 

Основні напрями – імпорт, виробництво та дистрибуція продуктів харчування і напоїв; вирощування троянд; постачання електроенергії та природного газу для підприємств; логістика, складське зберігання та обслуговування вантажів; постачання і дистрибуція шин в Україні.

До групи входять найбільша в Європі компанія з вирощування троянд «Асканія Флора», друга за величиною мережа терміналів самообслуговування в Україні City24, лижна траса «Протасів Яр» у Києві, виробник квасу «Ярило».

У 2024 році виторг групи зріс на 66%, до 14 млрд грн, за перше півріччя 2025-го – на 26%, до 6,7 млрд грн, за даними «Асканії».

