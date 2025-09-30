Група «Асканія» планує інвестувати в гірськолижний спорткомплекс «Протасів Яр» у Києві $2 млн, розповів СЕО Сергій Жила в інтерв’ю для Forbes Ukraine . Гроші підуть на будівництво басейну для засніження і встановлення крісельного підйомника.

Деталі

«Асканія» планує побудувати в «Протасів Яр» охолоджувальний басейн, з якого братиме воду для снігових гармат, і встановити крісельний підйомник, розповідає Жила.

Завдяки басейну комплекс зможе швидше засніжувати спуски. «За перші 3–5 морозних днів можна буде робити снігову подушку», – говорить Жила. За його словами, це дасть змогу продовжити сезон катання на місяць.

Подальші інвестиції – встановлення крісельного підйомника. Нині у «Протасовому» встановлено два бугельні підйомники.

Орієнтир будівництва басейну – два роки, через один сезон після його завершення – встановлення підйомника.

Інвестиції в басейн, підйомник і всі супутні витрати – до $2 млн, говорить Жила. Ключову суму візьмуть із прибутку комплексу, решту дофінансує група, розповів Жила.

У 2024-му виторг «Протасів Яр» зріс на 18,4%, до 1,9 млн грн, за даними YouControl. Але це приблизно вдвічі менше виторгу у 2021 і 2022 роках, який становив понад 4 млн грн, випливає з даних YouControl.

Контекст

Група компаній «Асканія» – багатопрофільний український холдинг, який об’єднує 12 напрямів діяльності. Власники – Валерій і Сергій Горбані.

Основні напрями – імпорт, виробництво та дистрибуція продуктів харчування і напоїв; вирощування троянд; постачання електроенергії та природного газу для підприємств; логістика, складське зберігання та обслуговування вантажів; постачання і дистрибуція шин в Україні.

До групи входять найбільша в Європі компанія з вирощування троянд «Асканія Флора», друга за величиною мережа терміналів самообслуговування в Україні City24, лижна траса «Протасів Яр» у Києві, виробник квасу «Ярило».

У 2024 році виторг групи зріс на 66%, до 14 млрд грн, за перше півріччя 2025-го – на 26%, до 6,7 млрд грн, за даними «Асканії».