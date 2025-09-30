Група «Асканія» планує інвестувати в гірськолижний спорткомплекс «Протасів Яр» у Києві $2 млн, розповів СЕО Сергій Жила в інтерв’ю для Forbes Ukraine. Гроші підуть на будівництво басейну для засніження і встановлення крісельного підйомника.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Асканія» планує побудувати в «Протасів Яр» охолоджувальний басейн, з якого братиме воду для снігових гармат, і встановити крісельний підйомник, розповідає Жила.
- Завдяки басейну комплекс зможе швидше засніжувати спуски. «За перші 3–5 морозних днів можна буде робити снігову подушку», – говорить Жила. За його словами, це дасть змогу продовжити сезон катання на місяць.
- Подальші інвестиції – встановлення крісельного підйомника. Нині у «Протасовому» встановлено два бугельні підйомники.
- Орієнтир будівництва басейну – два роки, через один сезон після його завершення – встановлення підйомника.
- Інвестиції в басейн, підйомник і всі супутні витрати – до $2 млн, говорить Жила. Ключову суму візьмуть із прибутку комплексу, решту дофінансує група, розповів Жила.
- У 2024-му виторг «Протасів Яр» зріс на 18,4%, до 1,9 млн грн, за даними YouControl. Але це приблизно вдвічі менше виторгу у 2021 і 2022 роках, який становив понад 4 млн грн, випливає з даних YouControl.
Контекст
Група компаній «Асканія» – багатопрофільний український холдинг, який об’єднує 12 напрямів діяльності. Власники – Валерій і Сергій Горбані.
Основні напрями – імпорт, виробництво та дистрибуція продуктів харчування і напоїв; вирощування троянд; постачання електроенергії та природного газу для підприємств; логістика, складське зберігання та обслуговування вантажів; постачання і дистрибуція шин в Україні.
До групи входять найбільша в Європі компанія з вирощування троянд «Асканія Флора», друга за величиною мережа терміналів самообслуговування в Україні City24, лижна траса «Протасів Яр» у Києві, виробник квасу «Ярило».
У 2024 році виторг групи зріс на 66%, до 14 млрд грн, за перше півріччя 2025-го – на 26%, до 6,7 млрд грн, за даними «Асканії».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.