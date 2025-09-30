Forbes Digital підписка
Асканія вкладе $2 млн у будівництво басейну для засніження і встановлення крісельного підйомника в «Протасів Яр» у Києві /Shutterstock
«Аскания» планирует инвестировать $2 млн в «Протасов Яр» в Киеве. Что там построят

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Первый горнолыжный комплекс Киева «Протасов Яр» работает с 1998 года. «Аскания» купила его в 2008-м. Фото Shutterstock

Группа «Аскания» планирует инвестировать в горнолыжный спорткомплекс «Протасов Яр» в Киеве $2 млн, рассказал СЕО Сергей Жила в интервью для Forbes Ukraine. Деньги пойдут на строительство бассейна для заснежения и установки кресельного подъемника.

  • «Аскания» планирует построить в «Протасов Яр» охлаждающий бассейн, из которого будет брать воду для снежных пушек, и установить кресельный подъемник, рассказывает Жила.
  • Благодаря бассейну комплекс сможет быстрее заснеживать спуски. «В первые 3–5 морозных дней можно будет делать снежную подушку», – говорит Жила. По его словам, это позволит продлить сезон катания на месяц.
  • Дальнейшие инвестиции – установка кресельного подъемника. В настоящее время в «Протасовом» установлены два бугельных подъемника.
  • Ориентир строительства бассейна – два года, через один сезон после его завершения – установка подъемника.
  • Инвестиции в бассейн, подъемник и все сопутствующие расходы – до $2 млн, говорит Жила. Ключевую сумму возьмут из прибыли комплекса, остальную часть дофинансирует группа, рассказал Жила.
  • В 2024-м выручка «Протасов Яр» выросла на 18,4%, до 1,9 млн грн, по данным YouControl. Но это примерно вдвое меньше выручки в 2021 и 2022 годах, которая составляла более 4 млн грн, следует из данных YouControl.

Контекст

Группа компаний «Аскания» – многопрофильный украинский холдинг, объединяющий 12 направлений деятельности. Владельцы – Валерий и Сергей Горбани.

Основные направления – импорт, производство и дистрибуция продуктов питания и напитков; выращивание роз; снабжение электроэнергией и природным газом для предприятий; логистика, складское хранение и обслуживание грузов; снабжение и дистрибуция шин в Украине.

В группу входят самая крупная в Европе компания по выращиванию роз «Аскания Флора», вторая по величине сеть терминалов самообслуживания в Украине City24, лыжная трасса «Протасов Яр» в Киеве, производитель кваса «Ярило».

В 2024 году выручка группы выросла на 66%, до 14 млрд грн, за первое полугодие 2025-го – на 26%, до 6,7 млрд грн, по данным «Аскании».

