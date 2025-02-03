Аварійні відключення світла. «Укренерго» закликало українців до ощадливого споживання електроенергії

Після ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження Росією мереж системи передачі в низці областей були застосовані аварійні відключення електроенергії, йдеться у повідомленні «Укренерго» 3 лютого. Рівень споживання зростає через зниження температури.