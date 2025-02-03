Аварійні відключення світла. «Укренерго» закликало українців до ощадливого споживання електроенергії

Після ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження Росією мереж системи передачі в низці областей були застосовані аварійні відключення електроенергії, йдеться у повідомленні «Укренерго» 3 лютого. Рівень споживання зростає через зниження температури.
Деталі
- Вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.
- На 8:30 3 лютого рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – п’ятницю, 31 січня. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів, йдеться у повідомленні.
- 2 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 26 січня.
- «Укренерго» наголосило, що з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.
Контекст
Українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Вранці 1 лютого Росія атакувала ракетами та ударними БПЛА Україну: під удар потрапили Харків і Полтава, «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії.
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