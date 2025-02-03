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Аварийные отключения света. «Укрэнерго» призвало украинцев к экономному потреблению электроэнергии

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

После ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения Россией сетей системы передачи в ряде областей были применены аварийные отключения электроэнергии, говорится в сообщении «Укрэнерго» 3 февраля. Уровень потребления возрастает из-за понижения температуры.

Подробности

  • Утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.
  • На 8:30 3 февраля уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 31 января. Причина – понижение температуры воздуха в большинстве регионов, говорится в сообщении.
  • 2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье – 26 января.
  • «Укрэнерго» подчеркнуло, что с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии.

Контекст

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Утром 1 февраля Россия атаковала ракетами и ударными БПЛА Украину: под удар попали Харьков и Полтава, «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии.

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