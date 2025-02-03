Аварийные отключения света. «Укрэнерго» призвало украинцев к экономному потреблению электроэнергии

После ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения Россией сетей системы передачи в ряде областей были применены аварийные отключения электроэнергии, говорится в сообщении «Укрэнерго» 3 февраля. Уровень потребления возрастает из-за понижения температуры.