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Данія гарантує. ДТЕК залучив у західних банках €370 млн на добудову однієї з найбільших в Україні ВЕС. Чому холдинг Ахметова робить ставку на вітер

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Будівництво ВЕС /пресслужба ДТЕК

Будівництво другої черги Тилігульської ВЕС компанія Ріната Ахметова планує завершити наприкінці 2026 року. Фото пресслужба ДТЕК

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Попри війну, ДТЕК знайшов гроші для добудови Тилігульскої ВЕС. Як вдалося вмовити Данію прогарантувати проєкт, скільки нова електростанція принесе енергетичному холдингу Ріната Ахметова та чи допоможе енергосистемі? 

Добудувати другу чергу Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) український енергохолдинг ДТЕК планував ще у 2022 році. «Це наше найбільше замовлення у Східній Європі», – повідомив у 2021-му данський виробник вітротурбін Vestas, із яким ДТЕК ВДЕ уклала угоду на постачання обладнання.

Війна відтермінувала старт проєкту на три роки. Чому, попри війну, ДТЕК Ріната Ахметова не відмовився від добудови найбільшої вітрової електростанції країни? 

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