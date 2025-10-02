Россия, по всей вероятности, усовершенствовала свои баллистические ракеты для лучшей борьбы с американскими батареями Patriot, сообщили Financial Times нынешние и бывшие украинские и западные чиновники. Ракеты могут совершать маневры во время полета и обходить системы ПВО.

Подробности

Москва, вероятно, модифицировала свою мобильную систему «Искандер-М», запускающую ракеты с расчетной дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал», которые могут лететь до 480 км.

Ракеты теперь выполняют крутые пике или непредсказуемые маневры, что снизило уровень перехвата с 37% в августе до 6% в сентябре, пишет FT.

Модернизация, вероятно, базируется на программных изменениях, позволяющих ракетам изменять траекторию, усложняя работу Patriot.

Украина передает данные о перехвате Пентагону и производителям Patriot – Raytheon и Lockheed Martin, но обновления отстают от тактических изменений России. Аналитики отмечают, что Россия использует данные перехватов для усовершенствования систем наведения ракет, что позволяет совершать агрессивные маневры.

Контекст

По информации издания, летом 2025 года Россия нанесла ракетные удары, по меньшей мере, по четырем заводам по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях.

Одной из целей ВС РФ стало предприятие, выпускающее турецкие дроны Bayraktar, удар по нему нанесли во время атаки 28 августа. Тогда же российские ракеты обошли противовоздушную оборону Украины и повредили находившиеся поблизости офисы делегации Евросоюза и «Британского совета».

Patriot – единственная система ПВО, стоящая на вооружении Украины, способная сбивать российские баллистические ракеты, отмечает Financial Times.

В июле Military Watch Magazine сообщал, что из-за истощения запасов США масштабные поставки систем Patriot и сопутствующих ракет в Украину в ближайшее время маловероятны. Запасы перехватчиков Patriot в США сократились до 25% от минимально необходимого уровня, установленного Пентагоном. Издание отмечает, что дефицит усилился из-за предварительных поставок Украины и атаки баллистической ракетой Корпуса стражей исламской революции на военный объект ВВС США в Катаре 23 июня, когда для отражения удара системы Patriot потратили десятки перехватчиков.

В сентябре FT сообщало, что Украина может столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за замедления поставок из США на фоне массированных атак России.