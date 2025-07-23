Системи протиповітряної оборони Patriot, про які згадував президент США Дональд Трамп, Україна зможе отримати не раніше весни 2026 року. Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в уряді.

Деталі

Перша система стане доступною лише через вісім місяців, тобто навесні 2026 року, пише видання. Це пов’язано з тим, що Німеччина зможе отримати батарею, яка спочатку призначалася для Швейцарії, лише в цей період. За даними видання, іншим партнерам знадобиться ще більше часу для постачання.

22 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot за умови швидкого отримання нових систем.

Він додав, що наразі триває пошук шляхів для передачі Україні цих комплексів. Німеччина готова профінансувати дві системи, одну з яких оплатить Норвегія, а ще одну – інша країна.

Контекст

Німеччина передала Україні три власні системи Patriot, залишивши собі лише дев’ять комплексів, що значно менше за 36 батарей, які вона мала під час холодної війни. Наразі Берлін розглядає можливість закупівлі нових американських систем для подальшої передачі їх Києву.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що НАТО та США домовилися про постачання Україні озброєння на «мільярди доларів». За його словами, Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», хоча він не уточнив, чи йдеться про повні батареї (від шести до восьми пускових установок), окремі пускові установки чи ракети-перехоплювачі.

Однак, за інформацією Military Watch Magazine, через виснаження американських запасів масштабні поставки систем Patriot та ракет до них в Україну найближчим часом малоймовірні. Запаси перехоплювачів для Patriot у США скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня, визначеного Пентагоном. Видання зазначає, що дефіцит посилився через постачання Україні та атаку балістичною ракетою КВІР на об’єкт ВПС США в Катарі 23 червня, коли системи Patriot витратили десятки перехоплювачів для відбиття удару.