Британський фінтех-гігант Revolut запускає платіжну платформу в Індії. Про це повідомила CEO Revolut India Парома Чаттерджі після презентації 8 жовтня. Це перший крок компанії на один із найбільших ринків цифрових платежів у світі.

Деталі

Revolut дозволить користувачам в Індії здійснювати внутрішні та міжнародні платежі через інтеграцію з національною системою Unified Payments Interface (UPI) і Visa.

Спочатку сервіс стане доступним для 350 000 користувачів зі списку очікування, а пізніше – для широкої аудиторії.

Фінтех-гігант запропонує індійським клієнтам передплачену картку та цифровий гаманець. Ліцензію на інструмент передплачених платежів компанія отримала від Резервного банку Індії на початку року. Крім того, Revolut має дозвіл на надання валютних послуг.

Компанія розраховує залучити 20 млн клієнтів до 2030 року, роблячи ставку на «амбітну молодь», зазначила Чаттерджі.

Revolut уже інвестувала понад 40 млн фунтів стерлінгів (близько $53,7 млн) у локалізацію своєї технології відповідно до вимог Індії про недоторканість даних. Це єдиний ринок, де компанія здійснила таку адаптацію, пише Reuters.

CEO Revolut India Парома Чаттерджі після презентації 8 жовтня. Фото: Linkedln

Контекст

Вихід на індійський ринок є частиною глобальної стратегії компанії з диверсифікації послуг та присутності на ключових фінтех-ринках світу.

Раніше Revolut повідомляла про плани розширення в США, зокрема можливість придбання банку та запуск кредитних карток.

Минулого місяця фінтех отримав попереднє схвалення від центрального банку ОАЕ на запуск своїх послуг у країні та найняв Амбарін Мусу, колишню CEO фінансового застосунку Yabi, для розвитку бізнесу на Близькому Сході. А напередодні стало відомо, що співзасновник Revolut Микола Сторонський офіційно змінив місце податкового резидентства з Великої Британії на ОАЕ.

Сторонський, який відмовився від російського громадянства після повномасштабного вторгнення, заснував Revolut у 2015 році в Лондоні разом з українцем Владом Яценком.

Сьогодні компанія має понад 65 млн користувачів у світі та оцінюється у $75 млрд. За даними FT, якщо оцінка Revolut сягне $150 млрд, Сторонський може отримати багатомільярдну винагороду.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік. За результатами другого кварталу 2025 року, Revolut збільшила доходи на 46%, до 1,01 млрд фунтів стерлінгів ($1,4 млрд).